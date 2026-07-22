La UCI defiende los controles antidopaje nocturnos en el Tour: "La lucha contra el dopaje es una prioridad"

El pelotón en el Tour de France 2026. - Jasper Jacobs/Belga/dpa

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Ciclista Internacional (UCI) defendió este miércoles los controles antidopaje nocturnos realizados por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) a los corredores del Tour de Francia, ya que considera que "la lucha contra el dopaje constituye una prioridad absoluta", aunque entiende que se trata de medidas "excepcionales" y "reservadas para circunstancias limitadas y justificadas".

"Tras las diversas reacciones surgidas en los últimos días ante los controles antidopaje sin previo aviso durante el Tour de Francia -y, en particular, tras el comunicado de la asociación de ciclistas profesionales (CPA)-, la UCI desea pronunciarse y reafirmar que la lucha contra el dopaje constituye una prioridad absoluta", arrancó la entidad su comunicado.

La UCI reconoció que estos controles nocturnos "pueden alterar el descanso y la recuperación de los ciclistas", y recordó que "dichas pruebas fuera del horario habitual siguen siendo una medida excepcional, reservada para circunstancias limitadas y justificadas".

"Si bien es plenamente consciente de lo grave que resulta esta medida para los corredores, la UCI subraya que tales controles responden a un interés superior: la lucha contra el dopaje", aseveró la entidad.

En 2021, la UCI confió a la ITA la gestión de su programa antidopaje -incluida la planificación y ejecución de los controles- con el fin de "garantizar su independencia y maximizar su eficacia". Por ello, la UCI "respalda plenamente que la ITA utilice todos los medios a su alcance para cumplir su misión con la mayor eficacia posible".

Y todo esto, "respetando el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el reglamento de la UCI y la legislación aplicable en cada país para la realización de controles y/o la recopilación de información de inteligencia".

"La UCI considera fundamental que todas las partes interesadas se unan y apoyen el programa antidopaje vigente en el ciclismo, reconocido actualmente por las autoridades deportivas competentes como un referente en la materia", expresó.

Desde la entidad saben que "la exigencia de independencia, rigor y eficacia en el programa antidopaje conlleva un coste para el ciclismo", el cual asumen "colectivamente todas las partes". Y es que cada año se invierten "más de 10 millones de euros en la recogida, análisis y reanálisis de muestras, así como en la recopilación de información de inteligencia, en pruebas bajo la competencia normativa de la UCI, incluido el Tour de Francia".

"Esta inversión refleja la determinación de la UCI de proteger a los ciclistas que respetan las normas y de perseguir incansablemente el refuerzo de sus mecanismos de control frente a quienes hacen trampas. La UCI seguirá apoyando a la ITA en el cumplimiento de su misión, respetando plena y totalmente su independencia, al servicio de un ciclismo más limpio y creíble", agregó.

El líder del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, fue sometido a un control a las 5 de la madrugada del domingo, antes de la 15ª etapa; y el danés Jonas Vingegaard recibió la visita de los controladores antidopaje a las 2 de la madrugada, y más tarde sufrió una espectacular caída que le obligó a abandonar la carrera; por lo que estos controles nocturnos han sido objeto de críticas generalizadas.