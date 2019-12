Valverde: "Soler tiene que dar el salto y Mas, el saltito que le queda"

Publicado 19/12/2019 13:47:47 CET

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha manifestado este jueves en la presentación del equipo telefónico de cara a la temporada 2020 que su compañero Marc Soler tiene que dar "ya" el salto hacia ser uno de los líderes del equipo mientras que, el recién llegado Enric Mas, deberá afrontar el Tour de Francia y dar el "saltito" que le queda para estar en la élite.

"Marc tiene que dar el salto ya, ha demostrado que puede hacerlo, y Enric ya ha demostrado que puede siendo segundo en la Vuelta. Este año va a tener un equipo a su alrededor y va a estar arropado al cien por cien para el Tour de Francia, y tiene que dar ese saltito que le queda", manifestó a los medios el murciano.

Pese a las salidas de Nairo Quintana y de Mikel Landa, dos de los tres líderes que junto a Valverde tenía el Movistar en 2019, el 'Bala' cree que todavía tienen jefes dentro del pelotón."Ya hay líderes, va a estar presente y se verá. El rollo es buenísimo, eso es importante porque la unión hace la fuerza. Tenemos que ser una gran familia y llevarnos muy bien, fuera de la bicicleta, para que se vean los resultados", comentó.

A nivel personal, dejó claro que su calendario será muy similar al de otros años, pero con los Juegos Olímpicos de Tokio marcados en rojo. "Casi todos sabemos mi calendario, cuáles son mis objetivos siempre: hacerlo bien en las Clásicas y luego hacer una buena Vuelta a España y un buen Mundial. Este año es olímpico y en los Juegos es donde quiero estar al cien por cien", aseguró.

Para ello, cree que necesita empezar suave la temporada para llegar a tope a sus objetivos. "Hay que empezar un poco más tranquilo, empezar bien pero no tan bien como otros años porque será la clave para llegar más fresco al final", señaló.

Y quizá, por ir en busca de la medalla de oro olímpica, renuncie al Tour de Francia o vaya pero sin terminarlo, dado que no será el jefe de filas del Movistar. "Si terminas el Tour, llegar a los Juegos Olímpicos al cien por cien va a ser muy complicado por el corto espacio de tiempo que hay. Durante el Tour vamos a ir valorando, no puedo decir que me vaya a bajar del Tour porque no lo sé, pero terminar el Tour es difícil", se sinceró.

Será un año de "muchísimos cambios", de material y de corredores, y cree que hará falta tiempo. "Sobre todo tenemos muchos corredores jóvenes. Va a ser un año bonito, de aprendizaje, seguro que lo vamos a hacer muy bien. Son un montón de corredores nuevos, el equipo ya ha hecho dos concentraciones, la de siempre en Gorráiz y luego otra en Calpe, pensando en conocer el material y a los corredores. Cuanto antes estemos todos concentrados, mucho mejor", aseguró.

"Para mí, este equipo es todo, y creo que para los españoles. Por aquí han pasado muchísimos grandes corredores, como 'Perico' (Delgado) y Miguel (Indurain), que yo haya visto. Estamos en el mejor equipo", sentenció sobre el Movistar Team, al que llegó en 2005.