Van Aert derrota a Pogacar en el velódromo para alzarse con la París-Roubaix

Wout van Aert celebra su victoria en la París-Roubaix frente a Tadej Pogacar - Europa Press/Contacto/Jasper Jacobs

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ha conquistado este domingo la 123ª edición de la clásica París-Roubaix, disputada sobre 258,3 kilómetros entre las localidades de Compiègne y Roubaix, después de imponerse en el mano a mano final en el velódromo al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), que no podrá completar este año los 'cinco monumentos'.

Como le ocurriera en 2025 ante Mathieu van der Poel -ganador en 2023, 2024 y 2025 y que este domingo fue cuarto después de perder dos minutos por una avería en Arenberg-, Pogacar se quedó con la miel en los labios en el 'Infierno del Norte', donde Van Aert esperó su oportunidad a su rueda en la entrada al emblemático velódromo André-Pétrieux de Roubaix, después de 30 tramos de pavé y horas protagonizas por pinchazos, caídas y averías.

En la última recta, el belga lanzó el ataque definitivo y se mantuvo por delante hasta la meta (5:16:52) para celebrar uno de los mejores triunfos de su vida -y su segundo 'monumento' tras la Milán-San Remo de 2020- y el número 52 como profesional. El también belga Jasper Stuyven (Soudal-Quick Step) entró tercero a 13 segundos de los dos protagonistas.

Este nuevo segundo puesto impide a Pogacar completar los 'cinco monumentos'. Solo le resta la 'Clásica de las clásicas', después de conquistar cinco Giros de Lombardía, tres Lieja-Bastoña-Lieja, tres Tour de Flandes y una Milán-San Remo. Sus 12 entorchados le sitúan solo por detrás del mítico Eddy Merckx, que atesora 19 'monumentos'.

Los primeros adoquines comenzaron a trastocar el día de algunos corredores como los propios Van Aert y Pogacar, el primero por una avería y el segundo por un pinchazo que le obligó a cambiar de bicicleta, el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) o el campeón defensor Van der Poel, afectado por problemas mecánicos antes de la Trouée d'Arenberg.

El momento clave llegó a falta de 54 kilómetros, cuando Van Aert saltó del grupo con Pogacar a su rueda para marcharse ambos solos hacia la meta. En Carrefour de l'Arbre, sostuvieron su ventaja sobre los perseguidores, aunque en las primeras curvas del mítico tramo 'cinco estrellas' el doble campeón del mundo perdió el control de su bicicleta y estuvo a punto de acabar en el suelo.

Por detrás, Stuyven, Van der Poel, Pedersen, el francés Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike), el neerlandés Tim van Dijke (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el suizo Stefan Bissegger (Decathlon-CMA CGM) trataban de darles caza, pero nada impediría a los dos contendientes citarse en un mano a mano en el velódromo, donde Van Aert salió victorioso.