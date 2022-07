Van Aert: "Vingegaard tiene confianza y ya es un verdadero líder"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El corredor belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) afirmó este lunes que su compañero de equipo y líder provisional del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, "tiene confianza y se ha desarrollado como un verdadero líder", al mismo tiempo que auguró una semana definitiva "dura" en la ronda francesa, en la que los inicios de etapa serán "complicados".

"Vingegaard tiene confianza y le gusta que tengamos plan con el equipo. Podría decir que se ha desarrollado como un verdadero líder. Es muy centrado y calmado, y son dos características que tiene que tener un líder", expresó Van Aert sobre el danés en una entrevista para lso medios del Jumbo-Visma recogida por Europa Press.

El belga, de 27 años y maillot verde de este Tour, espera "etapas duras" en la última semana de la carrera. "Las partes más complicadas pueden ser los inicios de etapa, especialmente ahora que somos menos en número", manifestó tras los abandonos de sus compañeros Primoz Roglic y Steve Kruijswijk. "La clave será crear una buena situación para poder controlar, porque una vez que subamos, Kuss y Vingegaard son los mejores escaladores", analizó.

"Mis propias ambiciones se decidirán en el fin de semana, ahora daremos todo por el maillot amarillo", aseveró el corredor del Jumbo-Visma, que apuntó que su mayor valor es que el equipo puede contar con él en los días en que no puede ganar. "Necesito estar listo para otros muchachos. Sonaría aburrido para mí si ellos me dicen que solo supere las montañas y acabe sin límite de tiempo. Definitivamente, eso no me gusta", explicó.

Finalmente, Van Aert se mostró "agradecido" por tener un objetivo todos los días del Tour. "Nos hemos preparado muy fuerte para esta carrera. Sería una pena que solo pudiera hacer algo dos o tres días (en el Tour)", zanjó.