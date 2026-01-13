Van der Poel y Lucinda Brand lideran la poderosa selección neerlandesa para Benidorm

Archivo - El ciclista neerlandés Mathieu Van der Poel fue el ganador de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2023 en categoría Elite masculina. - RAFA GOMEZ / SPRINTCYCLINGAGENCY - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Neerlandesa de Ciclismo (KNWU) anunció este lunes la lista de cilcistas para la disputa de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, que se disputa este domingo, y al que llegan como una de las mayores potencias de la prueba, tanto en su categoría masculina como femenina, con Mathieu Van der Poel, Tibor Del Grosso, Lucinda Brand y Ceylin del Carmen Alvarado.

En el listado hecho público por el seleccionador Gerben De Knegt, aparece el nombre de un Van der Poel, dominador absoluto de la especialidad invernal del ciclismo y actual líder del máximo torneo mundial con sólo diez puntos de ventaja sobre el belga Thibau Nys, quien ya confirmara en octubre su presencia este fin de semana en Alicante. La inscripción definitiva será oficial el próximo sábado.

En todo caso, y en lo que al ámbito masculino se refiere, Países Bajos llegará a la cita española con uno de los combinados más potentes. Junto al que se señala como uno de los mejores especialistas de todos los tiempos, también estarán en Benidorm el flamante campeón nacional Tibor Del Grosso, quien revalidó su título el pasado domingo y ya ganó la manga sub-23 de la prueba alicantina el año pasado; y Joris Niewuenhuis, compañero de equipo del español Felipe Orts y podio en la puntuable de Tábor (República Checa), entre muchos otros.

La lista del combinado femenino neerlandés es igualmente potente. Al frente del mismo formará la clara dominadora de esta edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, Lucinda Brand. La corredora de Baloise-Glowi Lions se ha impuesto en siete de las nueve pruebas ya disputadas (Tábor, Terralba, Namur, Amberes, Koksijde, Gavere y Dendermonde) y gracias a ello aventaja en 82 puntos a su compatriota Aniek Van Alphen, por lo que Brand podría amarrar matemáticamente en Benidorm la que sería su cuarta Copa del Mundo.

Brand, eso sí, tendrá que mostrar su mejor versión si quiere convertirse en la sucesora de su compatriota Fem Van Empel, ganadora de las tres ediciones previas de la prueba mediterránea y que no repetirá presencia tras haber anunciado el pasado mes de diciembre una pausa en su actividad deportiva.

Pese al enorme dominio mostrado por Brand en la actual campaña, en la que no ha bajado del podio en las 21 carreras que ha disputado --17 victorias, tres segundos puestos y un tercero--, se ha visto superada en sus dos últimas apariciones por Ceylin del Carmen Alvarado, que el pasado fin de semana revalidaba su título de campeona nacional después de haberse impuesto también en Zonhoven en la última puntuable de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI disputada hasta la fecha.

Ese buen golpe de pedal de la corredora neerlandesa de origen dominicano la sitúa como una de las grandes candidatas al triunfo en Benidorm, donde ya fue tercera en 2024. En su caso, como en el de Brand, el mayor peligro lo tendrá 'en casa' ya que Países Bajos también formará con la campeona de Europa, Inge van der Heijden (novena en 2025 en Benidorm), Aniek van Alphen y Shirin van Anrooij (tercera en Benidorm en 2023), entre muchas otras.