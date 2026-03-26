Vernon gana al esprint en Camprodon y Godon refuerza su liderato en la Volta

El ciclista británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) ha ganado este jueves la cuarta etapa de la Volta a Catalunya, disputada finalmente entre Mataró y Camprodon sobre 151 kilómetros - VOLTA A CATALUNYA

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) ha ganado este jueves la cuarta etapa de la Volta a Catalunya, disputada finalmente entre Mataró y Camprodon sobre 151 kilómetros, al imponerse en un esprint mano a mano al todavía más líder de la general, el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers).

Pese al jarro de agua fría que fue la cancelación, el miércoles por la tarde-noche, de la subida final a la estación de esquí de Vallter 2000 por la alerta por riesgo de fuerte viento y frío en la cima, la etapa se disputó y Vernon, que fue segundo en la tercera etapa en Vila-seca, obtuvo un premio inesperado porque, de haberse subido, no hubiera tenido ninguna opción. Además, es su tercera victoria parcial en la Volta, tras las etapas ganadas en 2025 y 2022.

No subir a Vallter 2000, estación del grupo FGC, evitó eso sí la llegada de la alta montaña a esta Volta en una etapa que prometía mucho y que se quedó en nada en cuanto a la lucha por la general se refiere. Eso sí, Godon bonificó, como también Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), tercero en la etapa y nuevo segundo clasificado en la general, a 13 segundos del líder francés.

En la llegada a Camprodon, tras un último kilómetro en ligera subida pero poco selectivo, el pelotón entró muy compacto y bien lanzado por varios equipos que querían disputar el triunfo parcial. En la última rotonda, situada a unos 180 metros de meta, el grupo pasó lanzado y en fila india, y en ese mano a mano final Vernon logró superar a Godon, que se quedó a las puertas de firmar un sorprendente triplete de etapas en esta edición de la ronda catalana pero que sí sumó una nueva bonificación para reforzar su liderato.

Antes, el pelotón había neutralizado a 18,3 kilómetros de meta la fuga del día, formada por Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi) y Merhawi Kudus (Burgos Burpellet BH), que animaron la jornada durante buena parte del recorrido hasta ser absorbidos por el grupo principal cuando el ritmo empezó a subir pensando ya en el final.

Con la carrera ya agrupada, el pelotón rodó ancho y compacto durante varios kilómetros, manteniendo un ritmo sostenido antes de afrontar el esprint intermedio de Sant Joan de les Abadesses, donde Pidcock se llevó la bonificación.

El británico intentó después romper la calma lanzándose con Simone Gualdi (Lotto Intermarché), el español Iván Romeo González (Movistar Team), Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) y Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), pero el intento no prosperó y el pelotón volvió a reagruparse a unos 13 kilómetros del final.

En el último tramo, con varios equipos como EF Education-EasyPost, INEOS Grenadiers o el propio NSN Cycling Team trabajando en cabeza para preparar el esprint, el grupo llegó unido al último kilómetro. Incluso Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) tensó el ritmo en la subida final hacia Camprodon, aunque sin lanzar un ataque definitivo.

De cara a este viernes, la quinta etapa debería transcurrir, si no hay cambios de última hora, entre La Seu d'Urgell y La Molina/Coll de Pal sobre 155,3 kilómetros de montaña, con cinco puertos -tres de ellos de primera categoría (Colldarnat, Fumanya y Sobirana)- antes de la subida final, de categoría Especial, a La Molina, de 16,5 kilómetros al 7,2 por ciento de pendiente media.