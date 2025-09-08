Vingegaard y Almeida se juegan La Vuelta en la crono de Valladolid y montaña de Madrid en la última semana

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y el portugués João Almeida (UAE Team Emirates XRG) se jugarán la victoria en esta tercera y última semana de la Vuelta Ciclista a España, en la que se presentan como decisivas la etapa de este sábado en la Sierra de Guadarrama (Madrid) y la contrarreloj individual del jueves en Valladolid.

Esta tercera semana arrancará este martes en Galicia con una etapa de media montaña y que acabará en el Castro de Herville, con algo más de ocho kilómetros al 5,2 por ciento de desnivel. La ciudad de Mos volverá a ser clave como lo fue hace cuatro años, cuando el esloveno Primoz Roglic sentenció prácticamente la carrera y en la que el colombiano Miguel Ángel López se retiró después de no haber podido entrar en la escapada.

En la etapa del miércoles se cubrirá el penúltimo final en alto de la prueba, con la subida al Alto de Morredero en Castilla y León, que contará con una inédita y durísima vertiente con 8,8 kilómetros al 9,7 por ciento, pudiéndose producir grandes cambios en la clasificación general.

El jueves llegará la única contrarreloj individual de esta Vuelta Ciclista a España 2025 y que tendrá lugar en Valladolid. Con un recorrido de 27,2 kilómetros prácticamente planos, Vingegaard intentará marcar la diferencia sobre Almeida y aumentar su diferencia de cara a las últimas tres etapas.

Al día siguiente de esta importante contrarreloj individual, habrá una etapa llana por la provincia de Salamanca como antesala de la última jornada de alta montaña, que tendrá lugar en la Sierra de Guadarrama y que podría ser decisiva para decidir el campeón de esta edición.

Se tratará de una jornada sinuosa y sin prácticamente un kilómetro llano con cuatro ascensiones antes de la subida final a la Bola del Mundo, extensión del Puerto de Navacerrada. Esta ascensión se estrenó en la carrera en el 2010 con la victoria de Ezequiel Mosquera y dos años después repitió confirmando la segunda clasificación general para Alberto Contador.

En este escenario Vingegaard intentará certificar su triunfo en la clasificación general, antes de la última etapa de poco más de 100 kilómetros que se hará por las calles de Madrid y que terminará coronando al nuevo campeón de la Vuelta Ciclista a España.

48 SEGUNDOS ENTRE VINGEGAARD Y ALMEIDA

Respecto a la clasificación general, el líder es el danés Jonas Vingegaard del equipo Visma-Lease a Bike, quien tiene una ventaja de 48 segundos respecto al portugués Joao Almeida del UAE Team Emirates y de 2 minutos y 38 segundos respecto al inglés Thomas Pidcock del Q36.5 Pro Cycling Team.

El de Hillerslev (Dinamarca) parte como gran favorito para llevarse la carrera, aunque ya ha asegurado que no llega a esta última semana con la ventaja que le hubiese gustado. La contrarreloj individual en Valladolid y la etapa de este sábado en la Sierra de Guadarrama, se presentan como decisivas para que el danés pueda lograr su primer triunfo en la Vuelta Ciclista a España.

Mientras que el primer español es el Abel Balderstone del (Caja Rural-Seguros RGA) a más de 19 minutos de Vingegaard. El de Ullastrell (Barcelona) está justo por delante de su compañero de equipo Jaume Guardeño, con el catalán Marc Soler (UAE Team Emirates XR) cerrando el Top 20 antes de que dé inicio la última semana de La Vuelta.