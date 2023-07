Vingegaard: "Todavía no estamos en París, Pogacar intentará algo"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) confesó que no esperaba "tener tan buen día" este miércoles, donde agrandó su renta a más de siete minutos en el liderato del Tour de Francia con respecto al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), aunque apuntó a que todavía no está "en París".

"No esperaba tener tan buen día. Es difícil de describir. Digamos que me siento muy aliviado. Conseguir una ventaja de siete minutos es fantástico. Sin embargo, todavía no estamos en París; quedan etapas bastante tramposas, y estoy seguro de que Tadej [Pogacar] va a intentar hacer algo. Quedan bastantes cosas interesantes por ver en este Tour", dijo después del final en Courchevel.

El vigente campeón de la ronda gala dio un golpe importante para defender el título en una jornada en la que Pogacar no tuvo su día, con una caída además el esloveno que pudo tener que ver en su pájara. "Estaba detrás de Tadej cuando se cayó. Alguien tocó su rueda. Es una pena. Cuando se fue al suelo, levantamos el pie hasta que regresó para no sacar partido de la situación. No sé cómo le puede haber afectado la caída a lo largo de la etapa", confesó.