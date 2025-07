La Vuelta celebra su pasado y futuro con el anuncio de la canción 'Te estaba esperando' de Antonio Orozco

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Unipublic, Javier Guillén, y el cantante Antonio Orozco han presentado este miércoles en el Espacio ABC en Madrid el anuncio de la canción 'Te estaba esperando', sintonía oficial de La Vuelta ciclista a España de 2025, que se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre.

La Vuelta volverá a partir desde el extranjero en 2025, en esta ocasión desde el Piemonte italiano, en su 90 aniversario, una edición que pisará cuatro países -Italia, Francia, Andorra y España- camino del tradicional final en el centro de Madrid.

El videoclip de 'Te estaba esperando', sintonía oficial de La Vuelta 25, es una historia cargada de emoción que habla de la espera como una forma de amor. Antonio Orozco retoma aquí el hilo narrativo que inició con 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti', el primer adelanto de su último disco 'El Tiempo No es Oro'.

En esta nueva entrega, la protagonista encarna a su hija en el futuro, una forma simbólica de mostrar el paso del tiempo y todo lo que permanece a pesar de él. La canción y el videoclip acompañan el spot oficial de esta edición de La Vuelta con una mirada íntima y conmovedora que conecta con el espíritu de la carrera: etapas que se superan y metas que se alcanzan.

La sintonía oficial de La Vuelta es ya un emblema inseparable de la carrera, con más de 45 años de historia que combinan música y ciclismo. Desde que en 1977 Sheila&B. Devotion pusieran ritmo a la primera edición con 'Singing in the Rain', numerosos artistas, tanto nacionales como internacionales, han acompañado con su música las distintas ediciones de la carrera.

Rodado con la colaboración de RTVE, el spot se emitirá en los distintos canales de la televisión pública durante los próximos tres meses, comenzando el próximo sábado 5 de julio con el arranque del Tour de Francia desde Lille y finalizando el 14 de septiembre, con la conclusión de La Vuelta.

En 2024 la canción de la ronda nacional fue el tema 'Cuando acabe el verano', interpretada por el grupo Miss Caffeina.