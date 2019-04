La Vuelta estrenará el maillot blanco para el mejor joven y cinco exclusivos de etapas clave

Publicado 03/04/2019 16:01:27 CET

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, presentó los maillots por los que lucharán los ciclistas en la 'grande' española, con la novedad principal del "necesario" de color blanco que se entregará al mejor joven, además de cinco jerseys exclusivos de homenaje a algunas de las etapas claves de la edición de este año.

Así, este miércoles se dieron a conocer los maillots, diseñados un año más por la marca Santini, que vestirán los respectivos líderes de cada categoría de la Vuelta, más otros cinco relacionadas con las etapas que discurren por la Costa Blanca, Los Machucos, Alto del Acebo, Toledo y Madrid. Además, habrá otros dos más dedicados a las ciudades de Alicante y Madrid, de venta exclusiva en la tienda 'Depor Village'.

Unipublic mantiene la tradición del color rojo, que cumple su décimo aniversario desde que reemplazó al amarillo, para distinguir al líder de la clasificación general, mientras que los lunares azules y el verde serán los distintivos de los mejores de la montaña y de la clasificación por puntos. A todos estos, se une el blanco, vinculado tradicionalmente a la combinada, y que será ahora para el mejor joven, al que no premiaba con ninguna prenda.

"Este año ponemos en marcha el maillot de la clasificación al mejor joven, que engancha con el año pasado, donde tuvimos a los tres mejores jóvenes del pelotón mundial en el podio, y era una necesidad", comentó Javier Guillén en la presentación de los maillots, donde celebró que hayan podido mantener el rojo como el emblema porque "cumplir 10 años no es fácil" y porque esta prenda "ha sido portada por los mejores del mundo".

El dirigente agradeció a Santini, que viste a La Vuelta desde 2017, la realización con "elegancia y calidad" de las prendas. "Son evocadores de muchas cosas, los de Los Machucos y el Acebo evocan la fuerza; el de Asturias, amarillo como el del Tour; Toledo, en homenaje también a Federico Bahamontes, el pionero del ciclismo español, el de Costa Blanca, con el color azul del mar y el rosa de las salinas", explicó las historias detrás de los maillots.

"Este año se cumple la 50 ocasión en la que La Vuelta acaba en Madrid y por eso este maillot del kilómetro cero y la bandera de España", añadió el director general de la carrera, al que las prendas que se venderán en la tienda 'Depor Village' le evocan "tradición y también modernidad".

Guillén declaró que lo que le gusta de este deporte son "las historias que se construyen en torno a él". "Es el más literario que podemos encontrar en el panorama deportivo. Me gusta por las historias que hay, me gusta el edificio en el que estamos, que antes era la redacción de El Imparcial y que ha sido cine erótico también. Me gustó que se llamara sala Equis porque se conmemoran 10 años del maillot rojo", agregó en referencia a como sería la cifra en número romano.

TEJIDOS CON GRANDES PROPIEDADES TÉCNICAS

Por su parte, el diseñador de los maillots, Fergus Niland, que colaboró estrechamente con Santini por tercer año consecutivo, señaló que ha cambiado "ligeramente" algunos detalles del tejido del año pasado. "Hemos utilizado unos muy transpirables y ligeros, con grandes propiedades técnicas, hemos cambiado la cremallera para dar más visibilidad, más larga y cubierta. Hemos hecho un corte en las mangas para adaptarse mejor a los brazos", explicó.

"En el maillot de Los Machucos hemos querido subrayar la subida muy dura (lleva estampado el 28 del porcentaje de alguna de sus rampas) y los colores verdes de la tierra de Cantabria. En de Asturias, hemos elegido los colores de la bandera de Asturias y la cruz de la victoria, que representa el mar de la Comunidad. El de Toledo es uno de mis favoritos, de color gris oscuro, ya que es famosa por sus espadas, que se ven en la parte frontal", comentó sobre los nuevos jerseys.

Mientras que el de la etapa final de Madrid "reúne a todos los españoles". "No sólo es un homenaje a España sino a Bélgica y al primer corredor belga que ganó La Vuelta en el 35 (Gustaaf Deloor)", afirmó el diseñador. En cuanto a los dos exclusivos de venta en la tienda asociada a Unipublic, sobresalen, en el de Alicante, "el paseo de la ciudad, con colores azules que indican el mar y el cielo de la Costa Blanca, y los dos colores de España y el oso", para el de Madrid.