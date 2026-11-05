Zwift lanza 'Zwift Plus', una suscripción con entrenamientos adaptados y nuevas rutas grabadas en vídeo. - ZWIFT

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma global de entrenamiento físico 'online' Zwift ha lanzado hoy Zwift Plus, una nueva modalidad de suscripción que combina planes de entrenamiento personalizados y rutas en vídeo de alta definición, según informa en un comunicado.

Esta opción incorpora los sistemas Zwift Coach y Zwift Video para ofrecer una experiencia más completa dentro del entorno digital, dirigida a quienes buscan adaptar su preparación física y recorrer escenarios reales grabados en diferentes puntos del mundo.

El servicio Zwift Coach ha combinado un modelo basado en estudios científicos revisados por pares con datos anonimizados de potencia y frecuencia cardíaca de millones de ciclistas. A través de este sistema, la herramienta tiene en cuenta los objetivos, el estado de forma reciente y las preferencias del usuario tras responder a unas preguntas iniciales, estructurando planes que aprovechan miles de sesiones guiadas, rutas, eventos y los grupos virtuales RoboPacers para mantener la motivación.

La planificación ha apostado por la flexibilidad y la variedad de actividades de la comunidad, donde el 63 % de los usuarios combina diferentes disciplinas y solo el 13 % realiza entrenamientos estructurados de forma exclusiva.

El sistema ha previsto modificaciones automáticas ante imprevistos, fatiga acumulada en retos como el Tour of Watopia o salidas al aire libre, y ha integrado explicaciones previas en pantalla junto con el informe posterior en la pestaña 'Coach Analysis' de la aplicación móvil Zwift Companion.

Por su parte, la función Zwift Video ha incorporado 21 rutas repartidas en seis países, que suman 385 kilómetros de carreteras reales en alta definición que los suscriptores comparten simultáneamente con otros ciclistas.

Los trazados, que permiten completar vueltas y albergarán eventos organizados y encuentros MeetUp, recorren desde puertos alpinos como el Col du Galibier o Sa Calobra en Mallorca (Baleares), hasta parajes de Sudáfrica, Noruega, Estados Unidos y Escocia, manteniendo dinámicas habituales del juego como los potenciadores PowerUps, segmentos y HoloReplay.

Zwift Plus ha fijado su tarifa en 29,99 euros al mes y los nuevos miembros han recibido un periodo de prueba de 14 días. Asimismo, la compañía ha habilitado una promoción por tiempo limitado para que los usuarios actuales de la plataforma prueben el servicio durante un mes sin coste adicional, además de activar el reto Globetrotter Challenge, que premia con equipamiento exclusivo y puntos de experiencia a quienes completen diez rutas de vídeo antes del 1 de febrero.