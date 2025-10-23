Zwift renueva como patrocinador principal del Tour de Francia femenino hasta 2029 .

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zwift, la plataforma global de entrenamiento virtual para ciclistas, ha anunciado este jueves la ampliación de su patrocinio del Tour de Francia femenino hasta, al menos, 2029.

Con este acuerdo, Zwift consolida su alianza con la empresa organizadora del Tour, Amaury Sport Organisation (ASO), que en 2022 hizo realidad la llegada del Tour de Francia femenino al calendario de la UCI.

"Para Zwift, esto va mucho más allá de un patrocinio: forma parte de nuestra identidad y de nuestra misión de conseguir que más personas sean más activas, más a menudo. Impulsar la participación de las mujeres en el ciclismo es una prioridad estratégica. Creemos que el Tour de France Femmes avec Zwift es esencial para lograrlo. Los primeros cuatro años de esta colaboración han sido espectaculares: la emoción, el impacto y el crecimiento son indiscutibles. Estoy deseando ver todo lo que alcanzaremos juntos en los próximos años", afirmó Eric Min, CEO y cofundador de Zwift.

El Tour de Francia femenino avec Zwift nació de una visión compartida entre Zwift y ASO: situar el ciclismo femenino en el escenario global que merece. La colaboración arrancó en 2020 con el Tour de France Virtual, celebrado durante la pandemia con competiciones iguales para hombres y mujeres, manteniendo viva la pasión por el ciclismo en todo el mundo.

El éxito de aquella iniciativa fue el impulso definitivo para crear un Tour de Francia femenino real, que debutó en 2022 como un auténtico punto de inflexión para el deporte.

"El Tour de Francia siempre ha sido la carrera más icónica del ciclismo, y ha sido fantástico verla formar parte también del calendario femenino", comentó Kasia Niewiadoma-Phinney, corredora del Canyon-Sram zondacrypto y ganadora del Tour de Francia Femenino avec Zwift 2024.

En el centro de la estrategia de Zwift para fomentar la igualdad en el ciclismo se encuentra la campaña Watch The Femmes. Lo que comenzó como un simple llamamiento a seguir las competiciones femeninas se ha convertido en un auténtico movimiento global que une a medios, marcas, instituciones y aficionados con un objetivo común: dar más visibilidad al ciclismo femenino y asegurarle el reconocimiento que merece.

El Tour de Francia Fememino avec Zwift se ha consolidado como la prueba más vista del calendario femenino. En 2025, cada etapa registró una audiencia media de 2,7 millones de espectadores en Francia, con un 31,6 % de cuota de pantalla, y un pico de 7,7 millones durante la victoria de Pauline Ferrand-Prevot en la etapa final.

Además, desde la primera edición en 2022, Zwift ha experimentado un notable aumento en la participación femenina dentro de su plataforma: el 23 % de las nuevas suscripciones corresponden ya a mujeres, frente al 18 % registrado en el año del debut de la carrera.