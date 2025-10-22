Archivo - 'Decathlon Runners' Eleva Su Comunidad A 3.000 Corredores En Madrid, Barcelona O Valencia - DECATHLON - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon Runners', la comunidad impulsada por Decathlon para fomentar el deporte urbano en grupo, ha alcanzado ya los 3.000 corredores inscritos y continúa creciendo en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Murcia o Sevilla, donde organiza entrenamientos semanales abiertos a todos los niveles.

La iniciativa nació con el objetivo de promover la motivación, la constancia y el bienestar a través de la práctica compartida del running, convirtiendo lo que tradicionalmente era una actividad individual en una experiencia colectiva. Desde la compañía aseguran que correr juntos es "más divertido, más motivador y mucho más inspirador".

En este sentido, el pasado 21 de octubre, pese a las primeras lluvias otoñales, la comunidad celebró en Madrid una sesión especial con las deportistas Crys Díaz y Ana Turull, que partió desde Decathlon Fuencarral y finalizó en el Parque del Retiro.

El entrenamiento contó con música en directo de un DJ Runner y un tramo final de recovery, en el que los participantes pudieron relajarse y conocer la oferta especializada de running de la marca.

Unirse a 'Decathlon Runners' es gratuito y tan sencillo como inscribirse a través de su página web para participar en las salidas programadas en cada ciudad, con el objetivo de demostrar que el bienestar se disfruta más cuando se comparte.