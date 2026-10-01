Adolfo Vallejo 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista paraguayo Adolfo Vallejo ha avanzado a los octavos de final del torneo de Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al español Rafael Jodar (6-1, 6-3) en 1 hora y 8 minutos. Durante el partido, Adolfo Vallejo mostró un fuerte desempeño en los 'breaks', logrando romper el servicio de su oponente en seis ocasiones a lo largo de los dos sets. En el primer set, Vallejo rompió el servicio de Jodar en los juegos 1, 3 y 5, llevándose el set con un contundente 6-1. En el segundo set, Vallejo continuó con su dominio al romper el servicio de Jodar en los juegos 4 y 8, asegurando el set con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Adolfo Vallejo tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 18 de los 22 puntos jugados con su primer saque. Además, no cometió ninguna doble falta durante el partido y logró un total de 53 puntos ganados. Por otro lado, Rafael Jodar tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó 12 de los 27 puntos jugados con su primer saque, cometiendo dos dobles faltas y ganando un total de 29 puntos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





###WidgetTenis###