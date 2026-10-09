Adrian Mannarino 2 - 1 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.





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El tenista francés Adrian Mannarino ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-3 en 2 horas y 26 minutos. En el primer set, Mannarino mostró un dominio claro al romper el servicio de Cobolli en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Cobolli respondió rompiendo el servicio de Mannarino dos veces, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el set decisivo, Mannarino logró un break crucial en el octavo juego, asegurando el set y el partido con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de servicio, Mannarino tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su primer saque y el 51% con el segundo. Además, logró 5 aces y no cometió dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



