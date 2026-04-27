Alejandro Davidovich Fokina 0 - 2 Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





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El tenista noruego Casper Ruud ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina por la vía rápida, con un resultado de 6-3, 6-1 en 1 hora y 20 minutos. En el primer set, Casper Ruud ganó 6-3, logrando un 'break' en el segundo juego y manteniendo su servicio en todos sus juegos de saque. Alejandro Davidovich Fokina no pudo romper el servicio de Ruud en este set. En el segundo set, Ruud se impuso 6-1, consiguiendo 'breaks' en el primer, tercer y quinto juegos. Davidovich Fokina logró un único 'break' en el cuarto juego, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del set. En cuanto a las estadísticas de saque, Casper Ruud tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 69% de los puntos jugados con su servicio. Además, consiguió 3 aces y cometió 2 dobles faltas a lo largo del partido.



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