Alejandro Davidovich Fokina 2 - 0 Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Jenson Brooksby por la vía rápida con un resultado de 6-1, 6-3 en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Davidovich Fokina mostró un sólido rendimiento al romper el servicio de Brooksby en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks en los primeros juegos, pero Davidovich Fokina logró romper el servicio de Brooksby dos veces más, asegurando el set 6-3. Davidovich Fokina tuvo un 1st Serve Percentage del 78% y ganó el 66% de sus puntos de servicio, mientras que Brooksby tuvo un 1st Serve Percentage del 73% y ganó el 48% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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