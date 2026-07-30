Alex de Minaur 2 - 0 Cruz Hewitt: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de julio de 2026.





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Alex de Minaur ha avanzado a los cuartos de final del Mubadala Citi DC Open, un torneo de categoría ATP Tour 500 que se disputa en pista dura en Washington, tras ganar por la vía rápida al australiano Cruz Hewitt con un resultado de 6-2, 6-3 en 1 hora y 1 minuto. En el primer set, Alex de Minaur logró romper el servicio de Cruz Hewitt en tres ocasiones, en los juegos 1, 3 y 5, y mantuvo su propio servicio en los juegos 2, 4 y 8, para cerrar el set con un marcador de 6-2. Cruz Hewitt consiguió romper el servicio de De Minaur en el juego 6, pero no fue suficiente para remontar el set. En el segundo set, De Minaur volvió a romper el servicio de Hewitt en los juegos 3 y 9, manteniendo su servicio en los juegos 2, 4, 6 y 8, para finalizar el set 6-3. Hewitt logró mantener su servicio en los juegos 1, 5 y 7, pero no pudo evitar la derrota. Estadísticamente, Alex de Minaur tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 75% de esos puntos. Además, logró 6 aces y cometió 2 dobles faltas. En el total del partido, De Minaur ganó el 58% de los puntos jugados.



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