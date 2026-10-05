Alex de Minaur 1 - 0 Hubert Hurkacz: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a la final del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 6-2 en un tiempo de duración del partido que no se especifica. En el primer set, Alex de Minaur logró romper el servicio de Hubert Hurkacz en dos ocasiones, mientras que Hurkacz consiguió un solo break. El set finalizó con un marcador de 6-4 a favor de De Minaur. En el segundo set, De Minaur mantuvo su servicio en todos los juegos y logró romper el servicio de Hurkacz en una ocasión, cerrando el set con un marcador de 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 1st Serve Percentage del 67%, ganando el 74% de los puntos jugados con su servicio. Además, cometió una sola doble falta y logró 3 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



