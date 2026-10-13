Alex de Minaur 2 - 0 Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Karen Khachanov por 6-3, 6-4 en 1 hora y 27 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró romper el servicio de Karen Khachanov en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, De Minaur nuevamente consiguió un break en el tercer juego, manteniendo su ventaja hasta finalizar el set 6-4. A lo largo del partido, De Minaur mostró solidez en su servicio, con un porcentaje de primer saque del 69% y ganando el 74% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 3 aces y cometió solo 1 doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



