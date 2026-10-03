Alex de Minaur 2 - 1 Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los cuartos de final del torneo de China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Quentin Halys por 3-6, 7-6(5), 7-5 en un partido que duró 2 horas y 53 minutos. En el primer set, Quentin Halys logró un 'break' en el segundo juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-3. En el segundo set, Alex de Minaur rompió el servicio de Halys en el décimo juego para igualar 5-5 y finalmente se llevó el set en el 'tie-break' por 7-6(5). En el tercer set, hubo una serie de intercambios de 'breaks', con De Minaur rompiendo el servicio de Halys en el último juego para ganar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 64% de efectividad en el primer servicio y ganó el 48% de los puntos con su primer saque. Además, no cometió ninguna doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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