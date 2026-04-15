Alexander Blockx 0 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de abril de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los cuartos de final del torneo BMW Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al belga Alexander Blockx por 6-4, 7-6 en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró un break crucial en el noveno juego para llevarse el set por 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, lo que llevó a un tie-break. Shelton ganó el tie-break 10-8, asegurando su victoria en sets corridos. En cuanto a las estadísticas de servicio, Ben Shelton tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de los puntos con su servicio. No cometió dobles faltas y logró 4 aces durante el partido. Alexander Blockx, por su parte, no logró romper el servicio de Shelton en todo el encuentro.



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