Alexander Zverev 2 - 1 Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al kazajo Alexander Bublik por 7-6, 4-6, 7-6 en un partido que duró 2 horas y 37 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tie-break, donde Zverev se impuso 7-6. El segundo set vio a Bublik romper el servicio de Zverev en el quinto juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres al inicio, pero Zverev logró mantener su servicio en los momentos críticos y ganó el set en otro tie-break, 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexander Zverev tuvo un 1st Serve Percentage del 77% y salvó 1 de 1 break points. Además, ganó el 63% de sus puntos con el primer servicio y el 13% con el segundo. Por otro lado, Bublik tuvo un 1st Serve Percentage del 64%, salvó 5 de 5 break points y ganó el 62% de sus puntos con el primer servicio y el 19% con el segundo.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



