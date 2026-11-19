Alexander Zverev 2 - 0 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, John McEnroe Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de noviembre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a la siguiente ronda de las ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils por 6-4, 7-6 en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, forzando un tie-break. Zverev ganó el tie-break 8-6, asegurando así el set y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 82% de esos puntos. Además, no cometió ninguna doble falta a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



