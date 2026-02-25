Alexander Zverev 2 - 0 Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Mexican Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Mexican Open, de categoría ATP Tour 500, y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Corentin Moutet (6-2, 6-4) en un partido que formaba parte de los dieciseisavos de final. Durante el encuentro, Zverev demostró una sólida actuación en su servicio, no concediendo ningún set a su rival. En términos de estadísticas de saque, Zverev logró un 79% en su primer servicio, ganando el 30% de estos puntos y añadiendo 7 aces a su cuenta personal sin cometer dobles faltas. Además, su capacidad para capitalizar en los puntos de break fue notable, convirtiendo 3 oportunidades de las presentadas. Esto, combinado con su habilidad para mantener su servicio bajo presión, le permitió cerrar el partido en su favor y avanzar a la siguiente ronda del torneo.



