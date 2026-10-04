Alexander Zverev 1 - 2 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





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El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a las semifinales del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 4-6, 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 35 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró un break en el primer juego, lo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el set a su favor 6-4. En el segundo set, Novak Djokovic consiguió romper el servicio de Zverev en el décimo juego, asegurando el set 6-4. En el tercer y decisivo set, Djokovic mantuvo su servicio sin conceder breaks y aprovechó un break crucial en el último juego para cerrar el partido con otro 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Novak Djokovic tuvo un 72% de efectividad en el primer servicio y ganó el 53% de los puntos con su primer saque. Además, Djokovic no cometió dobles faltas durante el partido y logró 19 aces, lo que fue clave para mantener sus juegos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



