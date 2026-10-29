Alexander Zverev 2 - 0 Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-4, 7-5 en 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Zverev logró un break en el primer juego, lo que le permitió tomar ventaja y mantener su servicio en los siguientes juegos para cerrar el set 6-4. Griekspoor no consiguió romper el servicio de Zverev en este set. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 4-5. Zverev logró un break crucial en el undécimo juego y luego mantuvo su servicio para ganar el set 7-5. En este set, Zverev tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio y ganó el 83% de los puntos jugados con su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



