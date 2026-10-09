Alexander Zverev 2 - 0 Yibing Wu: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al chino Yibing Wu por 6-4, 7-6 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró romper el servicio de Yibing Wu en el tercer juego, lo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el set 6-4 tras mantener su propio servicio en el décimo juego. En el segundo set, Zverev nuevamente rompió el servicio de Wu en el primer juego, pero Wu logró recuperar el break en el cuarto juego. El set se mantuvo igualado hasta llegar al 6-6, llevándolos a un tie-break que Zverev ganó 7-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexander Zverev tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio y ganó el 79% de los puntos con su servicio. Además, Zverev logró 5 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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