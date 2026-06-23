Alicia Dudeney 0 - 2 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Lexus Eastbourne Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.





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La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los octavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar por la vía rápida a la británica Alicia Dudeney con un resultado de 6-0, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 11 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro dominó completamente, rompiendo el servicio de Alicia Dudeney en todos los juegos y cerrando el set 6-0. En el segundo set, Bouzas Maneiro continuó con su fuerte desempeño, logrando tres 'breaks' y manteniendo su servicio en tres ocasiones para ganar el set 6-3. Estadísticamente, Bouzas Maneiro tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 63% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró salvar 2 puntos de quiebre y realizó 1 ace durante el partido. Por otro lado, Alicia Dudeney tuvo un 48% de efectividad en su primer servicio y cometió 4 dobles faltas.



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