Arthur Fils 2 - 0 Pavel Kotov: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Pavel Kotov por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 17 minutos. En el primer set, Arthur Fils logró un break crucial en el segundo juego, lo que le permitió tomar una ventaja temprana de 2-0. Fils mantuvo su servicio durante todo el set, cerrando el parcial con un marcador de 6-3. En el segundo set, Fils nuevamente rompió el servicio de Kotov en el tercer juego, llevándolo a una ventaja de 2-1. A pesar de que Kotov mantuvo su servicio en los juegos siguientes, Fils no concedió ningún break y aseguró el set con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Arthur Fils tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 80% de los puntos con su primer saque en el primer set. Además, logró 8 aces y cometió solo 1 doble falta durante todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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