Arthur Fils 2 - 1 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, John McEnroe Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de noviembre de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a la siguiente ronda de las ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals, que se disputa en pista dura bajo techo en Turin, tras ganar al español Rafael Jodar por 4-6, 6-2, 6-2. En el primer set, Rafael Jodar se impuso por 6-4, logrando un break crucial en el décimo juego. En el segundo set, Arthur Fils se recuperó y logró dos breaks en los juegos tres y cinco, llevándose el set por 6-2. En el tercer set, Fils continuó su dominio, rompiendo el servicio de Jodar en los juegos tres y cinco para cerrar el partido con otro 6-2. Arthur Fils mostró un sólido desempeño en el saque, con un 1st Serve Percentage de 50% y ganando el 76% de sus puntos de servicio en total. Además, consiguió 3 aces y cometió solo 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



