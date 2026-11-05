Arthur Fils 0 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils por la vía rápida (6-3, 6-4) en 1 hora y 11 minutos. En el primer set, Taylor Fritz logró un break crucial en el sexto juego, rompiendo el servicio de Arthur Fils para tomar ventaja y cerrar el set 6-3. Fritz mantuvo un sólido desempeño en su servicio, con un 1st Serve Percentage de 84% y ganando el 80% de sus puntos de servicio en el primer set. En el segundo set, Fritz nuevamente mostró su fortaleza al romper el servicio de Fils en el tercer juego. A pesar de los intentos de Fils por recuperar terreno, Fritz mantuvo su servicio y cerró el set 6-4. Durante el partido, Fritz no concedió ningún break point, lo que subraya su eficacia en el servicio y su capacidad para mantener la presión sobre su oponente.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



