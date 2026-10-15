Arthur Gea 0 - 0 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a las semifinales del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Gea. El partido concluyó con un marcador de 4-1, ya que Arthur Gea se retiró durante el primer set. En el primer set, Davidovich Fokina logró romper el servicio de su oponente en dos ocasiones. El primer break se produjo en el primer juego, y el segundo en el quinto juego, lo que le permitió tomar una ventaja significativa. Davidovich Fokina mantuvo su servicio en los juegos dos y cuatro, consolidando su dominio en el set. En cuanto a las estadísticas de saque, Alejandro Davidovich Fokina tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio y ganó el 85% de los puntos jugados con su servicio. No cometió dobles faltas ni logró aces durante el set. Por otro lado, Arthur Gea tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y ganó el 35% de los puntos jugados con su servicio, logrando 2 aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





###WidgetTenis###