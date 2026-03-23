Aryna Sabalenka 2 - 0 Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de marzo de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Caty McNally (6-4, 6-2) en un partido que destacó por los quiebres de servicio conseguidos por Sabalenka. En el primer set, Sabalenka y McNally intercambiaron quiebres de servicio al inicio, pero fue Sabalenka quien logró imponerse con un quiebre adicional para llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Sabalenka mantuvo su dominio, asegurando un quiebre temprano que le permitió controlar el ritmo del partido y cerrarlo con un 6-2. Las estadísticas de saque de Sabalenka muestran una sólida actuación, con un porcentaje de primer servicio del 69%, y logrando ganar el 38% de los puntos en su primer saque y el 50% en su segundo saque. Además, Sabalenka demostró su habilidad en la red y en los momentos críticos al salvar 3 de los puntos de quiebre en contra y convertir 6 de las oportunidades de quiebre a su favor, lo que fue clave para su victoria. Este resultado le permite a Aryna Sabalenka avanzar a la siguiente ronda del Miami Open, donde seguirá buscando sumar victorias que la acerquen al título del torneo.



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