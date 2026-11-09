Aryna Sabalenka 2 - 0 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group B (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de noviembre de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a las semifinales del torneo WTA Finals, que se disputa en pista dura en Indian Wells (USA), tras ganar a la checa Karolina Muchova por 7-6, 7-5 en un partido que duró 1 hora y 53 minutos. En el primer set, ambos jugadores lograron varios 'breaks'. Sabalenka rompió el servicio de Muchova en el quinto y noveno juego, mientras que Muchova lo hizo en el sexto y décimo juego. El set se decidió en un 'tie-break', que Sabalenka ganó 7-2. En el segundo set, Sabalenka volvió a romper el servicio de Muchova en el tercer y quinto juego, pero Muchova recuperó los 'breaks' en el cuarto y décimo juego. Finalmente, Sabalenka logró un 'break' crucial en el undécimo juego y mantuvo su servicio en el siguiente para cerrar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio y ganó el 59% de los puntos con su servicio. Además, logró 4 aces y cometió 7 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



