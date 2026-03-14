Aryna Sabalenka 2 - 0 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a la final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Linda Noskova con un resultado de 6-3, 6-4 en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio de Sabalenka y su capacidad para capitalizar los momentos clave del partido. Durante el primer set, Sabalenka demostró su dominio manteniendo su servicio con firmeza y logrando dos quiebres que le permitieron cerrar el set a su favor por 6-3. El segundo set siguió un patrón similar, con Sabalenka manteniendo la presión y asegurando el set por 6-4, lo que le permitió ganar el partido y avanzar a la siguiente ronda. En términos de estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un desempeño destacado, logrando un alto porcentaje de puntos ganados tanto en su primer servicio como en el segundo, lo que fue clave para su victoria. Su capacidad para mantener la calma en momentos críticos y su eficacia al servicio le permitieron cerrar el partido sin ceder ningún set, avanzando así a la final del BNP Paribas Open en Indian Wells.



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