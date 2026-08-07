Aryna Sabalenka 2 - 0 Shuai Zhang: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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Aryna Sabalenka ha avanzado a los octavos de final del torneo de National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la china Shuai Zhang por 6-3, 6-4 en un tiempo de duración no especificado. En el primer set, Sabalenka logró un break crucial para tomar ventaja y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Sabalenka mantuvo su servicio de manera consistente y consiguió otro break, lo que le permitió cerrar el partido 6-4. Sabalenka tuvo un porcentaje de primer servicio del 63% y ganó el 63% de los puntos con su servicio. Zhang, por su parte, tuvo un 64% de primer servicio y ganó el 64% de los puntos con su servicio. Sabalenka logró 3 aces y cometió 1 doble falta, mientras que Zhang no logró ningún ace y no cometió dobles faltas.



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