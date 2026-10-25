Athletic 4 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.

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El Athletic ha ganado este domingo por 4-0 al Getafe en la décima jornada de LaLiga, en un partido que se disputó en San Mamés. El conjunto local dominó el encuentro desde el principio, con una posesión del 62% y un total de 11 remates, frente a los 8 del equipo visitante. Alex Berenguer abrió el marcador en el minuto 17, seguido por un gol de Iñaki Williams en el 35', ambos con participación destacada de Berenguer. Aitor Paredes amplió la ventaja en el minuto 70, poco después de que el Getafe se quedara con un jugador menos por la expulsión de Mario Martin en el 86'. Yuri Berchiche cerró el marcador en el 88'. La expulsión de Martin fue un punto de inflexión que facilitó aún más el dominio del Athletic, asegurando una victoria contundente. Con este resultado, el Athletic suma 15 puntos y asciende en la clasificación, mientras que el Getafe se mantiene en la parte baja.

El Getafe, que jugó con un hombre menos tras la expulsión de Mario Martin, no logró encontrar el camino al gol, a pesar de sus 8 remates y 4 saques de esquina. La actuación del VAR en el minuto 36 confirmó la validez del segundo gol del Athletic, anotado por Iñaki Williams. Alex Berenguer fue el jugador más participativo en el ataque del equipo local, contribuyendo con una asistencia y un gol. Este resultado deja al Athletic en una posición más cómoda en la tabla, mientras que el Getafe sigue en la lucha por evitar el descenso. Con 28 partidos aún por disputar, el Athletic se mantiene en la pelea por posiciones europeas, mientras que el Getafe deberá mejorar para salir de la zona baja de la clasificación.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 4 - GETAFE 0 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aitor Paredes; Peio Canales (Benat Prados, min.84), Alex Berenguer, Inaki Williams (Txus Vizcay, min.85), Inigo Ruiz de Galarreta (Benat Gerenabarrena, min.18), Nico Williams (Christian Imga, min.68), Maroan Sannadi (Alejandro Rego, min.68).GETAFE: David Soria; Kiko (Andres Garcia, min.46), Jean Ives Valou, Nemanja Gudelj, Daniel Carvajal, Johan Mojica (Davinchi, min.71); Francho Serrano (Saba Sazonov, min.46), Mario Martin, Ramon Terrats (Borja Mayoral, min.71), Martin Satriano, Ivan Azon (Enes Unal, min.71).

-GOLES

1-0, min.17: Alex Berenguer.2-0, min.35: Inaki Williams (Alex Berenguer) .3-0, min.70: Aitor Paredes (Alex Berenguer) .4-0, min.88: Yuri Berchiche.

-ÁRBITRO

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Alejandro Muniz y Juan Luis Pulido. Amonestó a Benat Gerenabarrena (min.72), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Ramon Terrats (min.39), Daniel Carvajal (min.43), Johan Mojica (min.63), y, además expulsó con tarjeta roja Mario Martin (min.86), por parte de GETAFE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.36: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.Min.37: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Athletic Club debe subir al marcador.

-ESTADIO

San Mames (44,160 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Athletic de Bilbao Getafe Goles 4 0 Remates Fuera 4 5 Remates 11 8 Pases Totales 588 343 Corners 2 4 Faltas 11 15 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 0 Ataques 123 82 Ataques Peligrosos 48 36 Centros 21 19 Saques de Banda 12 15 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 11 Paradas 2 0 Contra Golpes 4 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 8 Permanencia Athletic Bilbao 12 9 17 Permanencia Getafe 9 10 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo 10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga 17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe

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