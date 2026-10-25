Athletic 4 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Athletic ha ganado este domingo por 4-0 al Getafe en la décima jornada de LaLiga, en un partido que se disputó en San Mamés. El conjunto local dominó el encuentro desde el principio, con una posesión del 62% y un total de 11 remates, frente a los 8 del equipo visitante. Alex Berenguer abrió el marcador en el minuto 17, seguido por un gol de Iñaki Williams en el 35', ambos con participación destacada de Berenguer. Aitor Paredes amplió la ventaja en el minuto 70, poco después de que el Getafe se quedara con un jugador menos por la expulsión de Mario Martin en el 86'. Yuri Berchiche cerró el marcador en el 88'. La expulsión de Martin fue un punto de inflexión que facilitó aún más el dominio del Athletic, asegurando una victoria contundente. Con este resultado, el Athletic suma 15 puntos y asciende en la clasificación, mientras que el Getafe se mantiene en la parte baja.
El Getafe, que jugó con un hombre menos tras la expulsión de Mario Martin, no logró encontrar el camino al gol, a pesar de sus 8 remates y 4 saques de esquina. La actuación del VAR en el minuto 36 confirmó la validez del segundo gol del Athletic, anotado por Iñaki Williams. Alex Berenguer fue el jugador más participativo en el ataque del equipo local, contribuyendo con una asistencia y un gol. Este resultado deja al Athletic en una posición más cómoda en la tabla, mientras que el Getafe sigue en la lucha por evitar el descenso. Con 28 partidos aún por disputar, el Athletic se mantiene en la pelea por posiciones europeas, mientras que el Getafe deberá mejorar para salir de la zona baja de la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 4 - GETAFE 0 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aitor Paredes; Peio Canales (Benat Prados, min.84), Alex Berenguer, Inaki Williams (Txus Vizcay, min.85), Inigo Ruiz de Galarreta (Benat Gerenabarrena, min.18), Nico Williams (Christian Imga, min.68), Maroan Sannadi (Alejandro Rego, min.68).
GETAFE: David Soria; Kiko (Andres Garcia, min.46), Jean Ives Valou, Nemanja Gudelj, Daniel Carvajal, Johan Mojica (Davinchi, min.71); Francho Serrano (Saba Sazonov, min.46), Mario Martin, Ramon Terrats (Borja Mayoral, min.71), Martin Satriano, Ivan Azon (Enes Unal, min.71).
-GOLES
1-0, min.17: Alex Berenguer.
2-0, min.35: Inaki Williams (Alex Berenguer) .
3-0, min.70: Aitor Paredes (Alex Berenguer) .
4-0, min.88: Yuri Berchiche.
-ÁRBITRO
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Alejandro Muniz y Juan Luis Pulido. Amonestó a Benat Gerenabarrena (min.72), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Ramon Terrats (min.39), Daniel Carvajal (min.43), Johan Mojica (min.63), y, además expulsó con tarjeta roja Mario Martin (min.86), por parte de GETAFE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.36: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.
Min.37: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Athletic Club debe subir al marcador.
-ESTADIO
San Mames (44,160 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Getafe
|Goles
| 4
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 11
| 8
|Pases Totales
| 588
| 343
|Corners
| 2
| 4
|Faltas
| 11
| 15
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 123
| 82
|Ataques Peligrosos
| 48
| 36
|Centros
| 21
| 19
|Saques de Banda
| 12
| 15
|Saques de Portería
| 4
| 10
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 11
|Paradas
| 2
| 0
|Contra Golpes
| 4
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 25
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 12
| 9
|17
| Permanencia
| Getafe
| 9
| 10
|18
| Descenso
| Espanyol
| 8
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
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|Fecha
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|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
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| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|15/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Getafe
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| 3-1
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| 0-0
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| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
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| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
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| 4-0
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| 1-1
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| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|20/09/2026
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| Getafe
| 1-0
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| 1-0
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