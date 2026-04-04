Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona ha ganado este sábado al Atlético de Madrid por 1-2 en el Riyadh Air Metropolitano, en un encuentro marcado por la expulsión de Nico González al final de la primera mitad. El equipo local se adelantó en el minuto 39 con un gol de Giuliano Simeone, asistido por Clement Lenglet. Sin embargo, los visitantes empataron rápidamente gracias a Marcus Rashford en el minuto 42, tras un pase de Dani Olmo. La segunda mitad fue dominada por los azulgranas, que con una posesión del 67% y 22 remates totales, encontraron la victoria en el minuto 87 con un gol de Robert Lewandowski. La expulsión de Nico González en el tiempo añadido del primer tiempo, tras revisión del VAR, fue un punto de inflexión que facilitó el control del juego por parte del Barcelona.

Con esta victoria, el Barcelona se afianza en el liderato de LaLiga con 79 puntos y se proclama matemáticamente campeón, asegurando su participación en la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Atlético de Madrid, que se mantiene en la cuarta posición con 57 puntos, todavía tiene que asegurar su lugar en la máxima competición europea, aunque su posición actual les permite aspirar a ello. Marcus Rashford fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, siendo clave en el empate y generando constantes oportunidades para su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - BARCELONA 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet (Taufik Seidu, min.68), Nico Gonzalez; Giuliano Simeone (Alexander Soerloth, min.61), Koke (Matteo Ruggeri, min.46), Obed Vargas, Thiago Almada; Antoine Griezmann (Javi Morcillo, min.61), Alejandro Baena (Jose Gimenez, min.61).



BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo (Marc Bernal, min.40), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia (Gavi, min.78), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Ferran Torres, min.46), Marcus Rashford (Robert Lewandowski, min.79), Pedri, Dani Olmo.



--GOLES.

1-0, min.39: Giuliano Simeone (Clement Lenglet) .

1-1, min.42: Marcus Rashford (Dani Olmo) .

1-2, min.87: Robert Lewandowski.

Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 90 +5.

Amarilla al banquillo, a Hans-Dieter Flick del Barcelona en el minuto 47 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Mario Melero y Javier Iglesias. Amonestó a Nico Gonzalez (min.22), Nahuel Molina (min.45), Koke (min.45), Juan Musso (min.50), Clement Lenglet (min.53), Taufik Seidu (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Nico Gonzalez (min.45+7), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Fermin Lopez (min.45), Gerard Martin (min.50), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+3) : La tarjeta de Nico Gonzalez de Atlético de Madrid fue anulada por intervención del VAR.



Min.45(+4) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Atlético de Madrid.



Min.46: La tarjeta para Gerard Martin de Barcelona fue descartada mediante la intervención del VAR.



Min.47: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Barcelona.



Min.45(+7) : TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Nico González del Atlético de Madrid por una tarjeta roja.



Min.50: NO TARJETA ROJA - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta roja originalmente otorgada a Gerard Martin del Barcelona por una tarjeta amarilla.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (67,710 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Barcelona Goles 1 2 Remates Fuera 4 7 Remates 6 22 Pases Totales 307 630 Corners 1 9 Faltas 15 11 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 0 7 Fueras de Juego 4 3 Tarjetas Amarillas 6 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 1 Ataques 55 124 Ataques Peligrosos 22 76 Centros 7 18 Saques de Banda 13 18 Saques de Portería 9 3 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 19 Paradas 6 1 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Real Sociedad 41 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona 21/12/2024 LaLiga Barcelona 1-2 Atlético 17/03/2024 LaLiga Atlético 0-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/04/2026 21:00 Champions Barcelona Atlético 11/04/2026 21:00 LaLiga Sevilla Atlético 14/04/2026 21:00 Champions Atlético Barcelona









-Próximos partidos del Barcelona.

