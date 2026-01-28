Atlético de Madrid 1 - 2 Bodoe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 2 Bodoe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid ha perdido este miércoles (28/01/2026) por 2-1 ante el Bodoe/Glimt en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Los noruegos aprovecharon la fragilidad defensiva de los locales tras el descanso para darle la vuelta al marcador.
Alexander Soerloth adelantó a los colchoneros en el minuto 15, pero Fredrik Sjoevold empató en el 34 y Kasper Waarts Hoegh marcó el gol de la victoria para el Bodoe en el 59. El Atlético de Madrid se queda con 13 puntos en la clasificación, mientras que el Bodoe/Glimt sube a 9 puntos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - BODOE 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez (Matteo Ruggeri, min.57), David Hancko, Marc Pubill; Alejandro Baena (Thiago Almada, min.57), Pablo Barrios (Robin Le Normand, min.78), Koke (Johnny Cardoso, min.64), Nico Gonzalez (Nahuel Molina, min.64); Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
BODOE: Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Jostein Gundersen (Haitam Aleesami, min.90), Fredrik Andre Bjoerkan; Haakon Evjen (Anders Klynge, min.90), Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet (Isak Dybvik Maeaettae, min.83); Ole Blomberg (Sondre Auklend, min.74), Kasper Waarts Hoegh (Andreas Helmersen, min.83), Jens Petter Hauge.
--GOLES.
1-0, min.15: Alexander Soerloth (David Hancko) .
1-1, min.34: Fredrik Sjoevold (Fredrik Andre Bjoerkan) .
1-2, min.59: Kasper Waarts Hoegh.
--ÁRBITRO.
Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Michael Fabbri y Federico La Penna. Amonestó a Marcos Llorente (min.64), Thiago Almada (min.85), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Nikita Haikin (min.68), Isak Dybvik Maeaettae (min.90+5), por parte del BODOE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.12: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.
Min.13: COMPROBACIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la comprobación del VAR.
Min.60: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Bodoe/Glimt.
Min.60: META PERMANECE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Bodoe/Glimt permanece.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Bodoe
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 12
| 1
|Remates
| 27
| 10
|Pases Totales
| 624
| 355
|Corners
| 12
| 1
|Faltas
| 9
| 4
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 5
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 155
| 77
|Ataques Peligrosos
| 91
| 35
|Centros
| 45
| 3
|Saques de Banda
| 15
| 10
|Saques de Portería
| 3
| 13
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 4
| 13
|Paradas
| 2
| 7
|Contra Golpes
| 1
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 24
| 8
|2
| Bayern Munich
| 21
| 8
|3
| Liverpool
| 18
| 8
|4
| Tottenham Hotspur
| 17
| 8
|5
| Barcelona
| 16
| 8
|6
| Chelsea
| 16
| 8
|7
| Sporting CP
| 16
| 8
|8
| Manchester City
| 16
| 8
|9
| Real Madrid
| 15
| 7
|10
| Inter
| 15
| 8
|11
| Paris Saint-Germain
| 14
| 8
|12
| Newcastle United
| 14
| 8
|13
| Juventus
| 13
| 8
|14
| Atlético
| 13
| 8
|15
| Atalanta
| 13
| 8
|16
| Bayer Leverkusen
| 12
| 8
|17
| Borussia Dortmund
| 11
| 8
|18
| Olympiacos
| 11
| 8
|19
| Brujas
| 10
| 8
|20
| Galatasaray
| 10
| 8
|21
| Monaco
| 10
| 8
|22
| Qarabag FK
| 10
| 8
|23
| Bodoe/Glimt
| 9
| 8
|24
| Marseille
| 9
| 8
|25
| Union St.Gilloise
| 9
| 8
|26
| PSV Eindhoven
| 8
| 8
|27
| Athletic Bilbao
| 8
| 8
|28
| SSC Napoli
| 8
| 8
|29
| FC Copenhague
| 8
| 8
|30
| Benfica
| 6
| 7
|31
| Pafos FC
| 6
| 7
|32
| Ajax
| 6
| 8
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 8
|34
| Slavia Prague
| 3
| 7
|35
| Villarreal
| 1
| 8
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Bodoe/Glimt
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Bodoe/Glimt
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|21/01/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-1
| Atlético
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Bodoe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Bodoe/Glimt
|20/01/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-2
| Bodoe/Glimt
|25/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 2-3
| Juventus
|04/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 0-1
| Monaco
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/01/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Atlético
|08/02/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Betis
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Atlético