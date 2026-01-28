Atlético de Madrid 1 - 2 Bodoe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 2 Bodoe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de enero de 2026.

El Atlético de Madrid ha perdido este miércoles (28/01/2026) por 2-1 ante el Bodoe/Glimt en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Los noruegos aprovecharon la fragilidad defensiva de los locales tras el descanso para darle la vuelta al marcador. Alexander Soerloth adelantó a los colchoneros en el minuto 15, pero Fredrik Sjoevold empató en el 34 y Kasper Waarts Hoegh marcó el gol de la victoria para el Bodoe en el 59. El Atlético de Madrid se queda con 13 puntos en la clasificación, mientras que el Bodoe/Glimt sube a 9 puntos.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - BODOE 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez (Matteo Ruggeri, min.57), David Hancko, Marc Pubill; Alejandro Baena (Thiago Almada, min.57), Pablo Barrios (Robin Le Normand, min.78), Koke (Johnny Cardoso, min.64), Nico Gonzalez (Nahuel Molina, min.64); Julian Alvarez, Alexander Soerloth.



BODOE: Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Jostein Gundersen (Haitam Aleesami, min.90), Fredrik Andre Bjoerkan; Haakon Evjen (Anders Klynge, min.90), Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet (Isak Dybvik Maeaettae, min.83); Ole Blomberg (Sondre Auklend, min.74), Kasper Waarts Hoegh (Andreas Helmersen, min.83), Jens Petter Hauge.



--GOLES.

1-0, min.15: Alexander Soerloth (David Hancko) .

1-1, min.34: Fredrik Sjoevold (Fredrik Andre Bjoerkan) .

1-2, min.59: Kasper Waarts Hoegh.





--ÁRBITRO.

Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Michael Fabbri y Federico La Penna. Amonestó a Marcos Llorente (min.64), Thiago Almada (min.85), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Nikita Haikin (min.68), Isak Dybvik Maeaettae (min.90+5), por parte del BODOE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.12: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.13: COMPROBACIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la comprobación del VAR.



Min.60: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Bodoe/Glimt.



Min.60: META PERMANECE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Bodoe/Glimt permanece.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Bodoe Goles 1 2 Remates Fuera 12 1 Remates 27 10 Pases Totales 624 355 Corners 12 1 Faltas 9 4 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 7 5 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 155 77 Ataques Peligrosos 91 35 Centros 45 3 Saques de Banda 15 10 Saques de Portería 3 13 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 4 13 Paradas 2 7 Contra Golpes 1 5



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 24 8 2 Bayern Munich 21 8 3 Liverpool 18 8 4 Tottenham Hotspur 17 8 5 Barcelona 16 8 6 Chelsea 16 8 7 Sporting CP 16 8 8 Manchester City 16 8 9 Real Madrid 15 7 10 Inter 15 8 11 Paris Saint-Germain 14 8 12 Newcastle United 14 8 13 Juventus 13 8 14 Atlético 13 8 15 Atalanta 13 8 16 Bayer Leverkusen 12 8 17 Borussia Dortmund 11 8 18 Olympiacos 11 8 19 Brujas 10 8 20 Galatasaray 10 8 21 Monaco 10 8 22 Qarabag FK 10 8 23 Bodoe/Glimt 9 8 24 Marseille 9 8 25 Union St.Gilloise 9 8 26 PSV Eindhoven 8 8 27 Athletic Bilbao 8 8 28 SSC Napoli 8 8 29 FC Copenhague 8 8 30 Benfica 6 7 31 Pafos FC 6 7 32 Ajax 6 8 33 Eintracht Frankfurt 4 8 34 Slavia Prague 3 7 35 Villarreal 1 8 36 Kairat Almaty 1 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético









-Últimos Resultados del Bodoe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt 20/01/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Manchester City 10/12/2025 Champions Borussia Dortmund 2-2 Bodoe/Glimt 25/11/2025 Champions Bodoe/Glimt 2-3 Juventus 04/11/2025 Champions Bodoe/Glimt 0-1 Monaco









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

