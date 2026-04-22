Barcelona 1 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.

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El Barcelona ha ganado este miércoles por 1-0 al Celta de Vigo en un partido disputado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 40, cuando Lamine Yamal convirtió un penalti. El equipo local dominó el encuentro con un 61% de posesión y 10 remates, en comparación con los 6 del Celta. Ferran Torres fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, aunque su gol en el minuto 55 fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego. Con esta victoria, el Barcelona suma 85 puntos y se proclama campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions.

Por su parte, el Celta de Vigo, que se mantiene en la séptima posición con 44 puntos, no pudo revertir el marcador a pesar de los cambios realizados por su entrenador en la segunda mitad. El equipo visitante mostró resistencia, pero no logró perforar la defensa del Barcelona. El árbitro del encuentro, Jose Munuera, mostró tarjetas amarillas a Eric Garcia y Yoel Lago, sin que se produjeran expulsiones durante el partido. Con solo cinco jornadas restantes, el Celta aún tiene opciones de clasificar a competiciones europeas, pero deberá mejorar su rendimiento en los partidos restantes para asegurar su lugar en la Europa League.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 1 - CELTA DE VIGO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo (Alejandro Balde, min.23); Pedri, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.45+9), Dani Olmo (Frenkie de Jong, min.73), Gavi (Fermin Lopez, min.46), Eric Garcia, Ferran Torres (Marcus Rashford, min.73).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago (Oscar Mingueza, min.63), Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez (Iago Aspas, min.81), Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.63), Ferran Jutgla (Hugo Sotelo, min.81), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.72).



--GOLES.

1-0, min.40: Lamine Yamal, de penalti.

Gol anulado a Ferran Torres del Barcelona en el minuto 55 .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Eric Garcia (min.90+2), por parte del BARCELONA. Amonestó a Yoel Lago (min.59), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.55: ¡G O O O O L! ¡Barcelona anota! Ferran Torres está en la lista de goleadores.



Min.57: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para Barcelona.



Min.57: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Barcelona es anulado por fuera de juego.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (59,034 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Celta de Vigo Goles 1 0 Remates Fuera 5 1 Remates 10 6 Pases Totales 711 450 Corners 5 3 Faltas 13 10 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 101 44 Ataques Peligrosos 55 22 Centros 10 9 Saques de Banda 12 16 Saques de Portería 2 6 Tratamientos 2 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 16 Paradas 3 2 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Getafe 44 32 7 Permanencia Celta 44 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 19/04/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Celta 23/11/2024 LaLiga Celta 2-2 Barcelona 17/02/2024 LaLiga Celta 1-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/04/2026 16:15 LaLiga Getafe Barcelona 02/05/2026 21:00 LaLiga Osasuna Barcelona 10/05/2026 21:00 LaLiga Barcelona Real Madrid









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

