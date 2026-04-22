Barcelona 1 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona ha ganado este miércoles por 1-0 al Celta de Vigo en un partido disputado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 40, cuando Lamine Yamal convirtió un penalti. El equipo local dominó el encuentro con un 61% de posesión y 10 remates, en comparación con los 6 del Celta. Ferran Torres fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, aunque su gol en el minuto 55 fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego. Con esta victoria, el Barcelona suma 85 puntos y se proclama campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions.
Por su parte, el Celta de Vigo, que se mantiene en la séptima posición con 44 puntos, no pudo revertir el marcador a pesar de los cambios realizados por su entrenador en la segunda mitad. El equipo visitante mostró resistencia, pero no logró perforar la defensa del Barcelona. El árbitro del encuentro, Jose Munuera, mostró tarjetas amarillas a Eric Garcia y Yoel Lago, sin que se produjeran expulsiones durante el partido. Con solo cinco jornadas restantes, el Celta aún tiene opciones de clasificar a competiciones europeas, pero deberá mejorar su rendimiento en los partidos restantes para asegurar su lugar en la Europa League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 1 - CELTA DE VIGO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo (Alejandro Balde, min.23); Pedri, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.45+9), Dani Olmo (Frenkie de Jong, min.73), Gavi (Fermin Lopez, min.46), Eric Garcia, Ferran Torres (Marcus Rashford, min.73).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago (Oscar Mingueza, min.63), Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez (Iago Aspas, min.81), Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.63), Ferran Jutgla (Hugo Sotelo, min.81), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.72).
--GOLES.
1-0, min.40: Lamine Yamal, de penalti.
Gol anulado a Ferran Torres del Barcelona en el minuto 55 .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Eric Garcia (min.90+2), por parte del BARCELONA. Amonestó a Yoel Lago (min.59), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.55: ¡G O O O O L! ¡Barcelona anota! Ferran Torres está en la lista de goleadores.
Min.57: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para Barcelona.
Min.57: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Barcelona es anulado por fuera de juego.
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou (59,034 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Celta de Vigo
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 1
|Remates
| 10
| 6
|Pases Totales
| 711
| 450
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 13
| 10
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 101
| 44
|Ataques Peligrosos
| 55
| 22
|Centros
| 10
| 9
|Saques de Banda
| 12
| 16
|Saques de Portería
| 2
| 6
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 16
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|7
| Permanencia
| Celta
| 44
| 32
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|19/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Celta
|23/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Barcelona
|17/02/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/04/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Barcelona
|02/05/2026 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Barcelona
|10/05/2026 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Madrid
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/04/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Celta
|03/05/2026 14:00
| LaLiga
| Celta
| Elche
|09/05/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Celta