Barcelona 2 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona ha ganado este sábado 10/18/2025 4:15:00 PM por 2-1 al Girona en el primer partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival, que sigue en puestos de descenso, para imponerse en un partido que se decidió en los minutos finales. Pedri abrió el marcador en el minuto 13 tras una gran asistencia de Lamine Yamal, pero Axel Witsel empató en el 20 con un remate desde dentro del área. Ya en el tramo final, Ronald Araujo anotó el gol de la victoria para el Barcelona en el 90+3 tras una buena jugada de Frenkie de Jong. Cabe destacar la expulsión del técnico azulgrana Hans-Dieter Flick en el minuto 90+1, que no parece haber sido determinante en el resultado final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 2 - GIRONA 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.76), Jules Kounde; Marc Casado (Ronald Araujo, min.82), Frenkie de Jong, Pedri (Andreas Christensen, min.64); Antonio Fernandez (Fermin Lopez, min.46), Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.64), Marcus Rashford.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Vitor Reis, Alex Moreno, Hugo Rincon, Daley Blind; Bryan Gil (Jhon Solis, min.63), Axel Witsel, Joel Roca (Yaser Asprilla, min.68), Arnau Martinez (Lass Kourouma, min.80); Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.68), Cristian Portu (Viktor Tsigankov, min.63).
--GOLES.
1-0, min.13: Pedri (Lamine Yamal) .
1-1, min.20: Axel Witsel (Arnau Martinez) .
2-1, min.90(+3): Ronald Araujo (Frenkie de Jong) .
Tarjeta Roja al banquillo, a Hans-Dieter Flick del Barcelona en el minuto 90 +1.
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. Amonestó a Ronald Araujo (min.90+4), por parte del BARCELONA. Amonestó a Cristhian Stuani (min.75), Alex Moreno (min.84), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Olimpico Lluis Companys (43,172 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Girona
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 11
| 3
|Remates
| 27
| 9
|Corners
| 11
| 5
|Faltas
| 9
| 7
|Posesión
| 68%
| 32%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Centros
| 19
| 9
|Saques de Banda
| 7
| 12
|Saques de Portería
| 6
| 20
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 10
|Paradas
| 2
| 7
|Contra Golpes
| 2
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Espanyol
| 15
| 9
|6
| Conference League
| Atlético
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|30/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Girona
|15/09/2024
| LaLiga
| Girona
| 1-4
| Barcelona
|04/05/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-2
| Barcelona
|10/12/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 2-4
| Girona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/10/2025 18:45
| Champions
| Barcelona
| Olympiacos
|26/10/2025 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Barcelona
|02/11/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Elche
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Real Oviedo
|31/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Girona
|08/11/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Alavés