Barcelona 2 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona ha ganado este sábado 10/18/2025 4:15:00 PM por 2-1 al Girona en el primer partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival, que sigue en puestos de descenso, para imponerse en un partido que se decidió en los minutos finales. Pedri abrió el marcador en el minuto 13 tras una gran asistencia de Lamine Yamal, pero Axel Witsel empató en el 20 con un remate desde dentro del área. Ya en el tramo final, Ronald Araujo anotó el gol de la victoria para el Barcelona en el 90+3 tras una buena jugada de Frenkie de Jong. Cabe destacar la expulsión del técnico azulgrana Hans-Dieter Flick en el minuto 90+1, que no parece haber sido determinante en el resultado final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 2 - GIRONA 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.76), Jules Kounde; Marc Casado (Ronald Araujo, min.82), Frenkie de Jong, Pedri (Andreas Christensen, min.64); Antonio Fernandez (Fermin Lopez, min.46), Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.64), Marcus Rashford.



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Vitor Reis, Alex Moreno, Hugo Rincon, Daley Blind; Bryan Gil (Jhon Solis, min.63), Axel Witsel, Joel Roca (Yaser Asprilla, min.68), Arnau Martinez (Lass Kourouma, min.80); Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.68), Cristian Portu (Viktor Tsigankov, min.63).



--GOLES.

1-0, min.13: Pedri (Lamine Yamal) .

1-1, min.20: Axel Witsel (Arnau Martinez) .

2-1, min.90(+3): Ronald Araujo (Frenkie de Jong) .

Tarjeta Roja al banquillo, a Hans-Dieter Flick del Barcelona en el minuto 90 +1.





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. Amonestó a Ronald Araujo (min.90+4), por parte del BARCELONA. Amonestó a Cristhian Stuani (min.75), Alex Moreno (min.84), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Olimpico Lluis Companys (43,172 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Girona Goles 2 1 Remates Fuera 11 3 Remates 27 9 Corners 11 5 Faltas 9 7 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 7 3 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Centros 19 9 Saques de Banda 7 12 Saques de Portería 6 20 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 10 Paradas 2 7 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 22 9 2 Champions Real Madrid 21 8 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Betis 15 8 5 Europa League Espanyol 15 9 6 Conference League Atlético 13 8 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Girona 6 9 20 Descenso Real Sociedad 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 30/03/2025 LaLiga Barcelona 4-1 Girona 15/09/2024 LaLiga Girona 1-4 Barcelona 04/05/2024 LaLiga Girona 4-2 Barcelona 10/12/2023 LaLiga Barcelona 2-4 Girona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/10/2025 18:45 Champions Barcelona Olympiacos 26/10/2025 16:15 LaLiga Real Madrid Barcelona 02/11/2025 18:30 LaLiga Barcelona Elche









-Próximos partidos del Girona.

