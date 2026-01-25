Barcelona 3 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 0 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Spotify Camp Nou ante 44,763 espectadores, el Barcelona se impuso con claridad al Oviedo por 3-0, consolidando su liderazgo en la clasificación de La Liga con 52 puntos tras 21 jornadas. Los goles del equipo local llegaron en la segunda mitad, comenzando con Dani Olmo al minuto 52, seguido por Raphinha cinco minutos después, y finalmente Lamine Yamal, asistido por Dani Olmo, selló el marcador en el minuto 73. El dominio del Barcelona se reflejó en su posesión del balón del 73% y en los 15 remates realizados, frente a los 11 del Oviedo, evidenciando la iniciativa y el control ejercidos durante todo el partido.
El Oviedo, por su parte, se mantuvo en la lucha pero sin poder concretar, quedándose en el fondo de la tabla con 13 puntos tras 21 partidos, lo que lo sitúa en una posición crítica de cara al descenso. El encuentro estuvo dirigido por Juan Martinez, quien amonestó a Gerard Martin del Barcelona y a Aaron Escandell y David Costas del Oviedo, manteniendo el juego limpio y sin incidencias mayores que requirieran la intervención del VAR. Con este resultado, el Barcelona se afianza en la cima, mientras que el Oviedo deberá luchar en las jornadas restantes para mejorar su situación en la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 3 - OVIEDO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Jules Kounde, min.46), Joao Cancelo (Alejandro Balde, min.60); Frenkie de Jong, Marc Casado, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.79), Dani Olmo (Marc Bernal, min.75), Raphinha (Fermin Lopez, min.60), Robert Lewandowski.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado (Nacho Vidal, min.66), David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto (Santi Cazorla, min.83), Kwasi Sibo, Haissem Hassan (Josip Brekalo, min.83), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Nicolas Fonseca, min.66), Federico Vinas (Thiago Borbas, min.83).
--GOLES.
1-0, min.52: Dani Olmo.
2-0, min.57: Raphinha.
3-0, min.73: Lamine Yamal (Dani Olmo) .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Miguel Martinez y Ignacio Alonso, en el VAR: Mario Melero y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Gerard Martin (min.9), por parte del BARCELONA. Amonestó a Aaron Escandell (min.33), David Costas (min.43), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou (44,763 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Oviedo
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 4
|Remates
| 15
| 11
|Pases Totales
| 682
| 250
|Corners
| 10
| 1
|Faltas
| 8
| 20
|Posesión
| 73%
| 27%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 5
|Fueras de Juego
| 3
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 120
| 63
|Ataques Peligrosos
| 53
| 20
|Centros
| 20
| 0
|Saques de Banda
| 23
| 16
|Saques de Portería
| 4
| 6
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 25
| 11
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Barcelona
| FC Copenhague
|31/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Barcelona
|07/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Mallorca
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/01/2026 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Girona
|07/02/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Oviedo
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Athletic Bilbao