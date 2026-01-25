Barcelona 3 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 0 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

En un encuentro disputado en el Spotify Camp Nou ante 44,763 espectadores, el Barcelona se impuso con claridad al Oviedo por 3-0, consolidando su liderazgo en la clasificación de La Liga con 52 puntos tras 21 jornadas. Los goles del equipo local llegaron en la segunda mitad, comenzando con Dani Olmo al minuto 52, seguido por Raphinha cinco minutos después, y finalmente Lamine Yamal, asistido por Dani Olmo, selló el marcador en el minuto 73. El dominio del Barcelona se reflejó en su posesión del balón del 73% y en los 15 remates realizados, frente a los 11 del Oviedo, evidenciando la iniciativa y el control ejercidos durante todo el partido. El Oviedo, por su parte, se mantuvo en la lucha pero sin poder concretar, quedándose en el fondo de la tabla con 13 puntos tras 21 partidos, lo que lo sitúa en una posición crítica de cara al descenso. El encuentro estuvo dirigido por Juan Martinez, quien amonestó a Gerard Martin del Barcelona y a Aaron Escandell y David Costas del Oviedo, manteniendo el juego limpio y sin incidencias mayores que requirieran la intervención del VAR. Con este resultado, el Barcelona se afianza en la cima, mientras que el Oviedo deberá luchar en las jornadas restantes para mejorar su situación en la clasificación.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 3 - OVIEDO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Jules Kounde, min.46), Joao Cancelo (Alejandro Balde, min.60); Frenkie de Jong, Marc Casado, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.79), Dani Olmo (Marc Bernal, min.75), Raphinha (Fermin Lopez, min.60), Robert Lewandowski.



OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado (Nacho Vidal, min.66), David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto (Santi Cazorla, min.83), Kwasi Sibo, Haissem Hassan (Josip Brekalo, min.83), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Nicolas Fonseca, min.66), Federico Vinas (Thiago Borbas, min.83).



--GOLES.

1-0, min.52: Dani Olmo.

2-0, min.57: Raphinha.

3-0, min.73: Lamine Yamal (Dani Olmo) .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Miguel Martinez y Ignacio Alonso, en el VAR: Mario Melero y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Gerard Martin (min.9), por parte del BARCELONA. Amonestó a Aaron Escandell (min.33), David Costas (min.43), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (44,763 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Oviedo Goles 3 0 Remates Fuera 3 4 Remates 15 11 Pases Totales 682 250 Corners 10 1 Faltas 8 20 Posesión 73% 27% Tiros Bloqueados 4 5 Fueras de Juego 3 5 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 120 63 Ataques Peligrosos 53 20 Centros 20 0 Saques de Banda 23 16 Saques de Portería 4 6 Tratamientos 3 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 25 11 Paradas 2 5 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 52 21 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 21 6 Conference League Betis 32 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 21



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/01/2026 21:00 Champions Barcelona FC Copenhague 31/01/2026 21:00 LaLiga Elche Barcelona 07/02/2026 16:15 LaLiga Barcelona Mallorca









-Próximos partidos del Oviedo.

