Barcelona 1 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 1 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Barcelona 1 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 22 marzo 2026 16:05
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Madrid, 22 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona se impuso por 1-0 al Rayo en un encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga. Un gol de Ronald Araujo en el minuto 24, asistido por Joao Cancelo, fue suficiente para que los locales se llevaran los tres puntos. A pesar de un momento de incertidumbre en el minuto 20, cuando el árbitro detuvo el juego para una revisión del VAR por un posible penalti a favor del Barcelona, la decisión inicial se mantuvo y no se otorgó el penalti. El equipo local dominó en términos de posesión y remates, reflejando su mayor protagonismo en el partido. El Barcelona, con este resultado, afianza su liderato en la tabla, llegando a los 73 puntos tras 29 partidos, manteniendo una clara ventaja sobre sus perseguidores y acercándose al título de LaLiga. Por otro lado, el Rayo, tras esta derrota, se queda con 32 puntos en la 14ª posición, luchando por mantenerse alejado de los puestos de descenso. El partido también fue marcado por varias amonestaciones, con tres tarjetas amarillas para el Barcelona y cuatro para el Rayo, pero sin incidencias de tarjetas rojas que afectaran el desarrollo del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARCELONA 1 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo (Xavi Espart, min.90); Marc Bernal (Marc Casado, min.61), Lamine Yamal (Marcus Rashford, min.82), Fermin Lopez (Dani Olmo, min.61), Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.46).

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Pedro Diaz (Jorge de Frutos, min.59), Oscar Valentin (Alfonso Espino, min.46), Carlos Martin (Alvaro Garcia, min.46), Gerard Gumbau (Unai Lopez, min.59), Fran Perez (Sergio Camello, min.82), Isi Palazon.

--GOLES.
1-0, min.24: Ronald Araujo (Joao Cancelo) .


--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Lamine Yamal (min.26), Pau Cubarsi (min.72), Raphinha (min.8), por parte del BARCELONA. Amonestó a Oscar Valentin (min.34), Fran Perez (min.65), Pathe Ciss (min.67), Isi Palazon (min.88), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.20: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.

Min.21: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Barcelona!


--ESTADIO.
Spotify Camp Nou (56,812 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Barcelona Rayo Vallecano
Goles 1 0
Remates Fuera 6 3
Remates 15 8
Pases Totales 484 295
Corners 6 9
Faltas 12 11
Posesión 62% 38%
Tiros Bloqueados 5 1
Fueras de Juego 0 3
Tarjetas Amarillas 3 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 114 85
Ataques Peligrosos 63 41
Centros 16 13
Saques de Banda 12 20
Saques de Portería 5 9
Tratamientos 4 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 14 12
Paradas 4 3
Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 73 29
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
14 Permanencia Rayo 32 29
18 Descenso Mallorca 28 29
19 Descenso Levante 26 29
20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
17/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
27/08/2024 LaLiga Rayo 1-2 Barcelona
19/05/2024 LaLiga Barcelona 3-0 Rayo




-Últimos Resultados del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United
15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla
10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/04/2026 21:00 LaLiga Atlético Barcelona
08/04/2026 21:00 Champions Barcelona Atlético
11/04/2026 18:30 LaLiga Barcelona Espanyol




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/04/2026 21:00 LaLiga Rayo Elche
12/04/2026 16:15 LaLiga Mallorca Rayo
22/04/2026 19:00 LaLiga Rayo Espanyol


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