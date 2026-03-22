Barcelona 1 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 1 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona se impuso por 1-0 al Rayo en un encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga. Un gol de Ronald Araujo en el minuto 24, asistido por Joao Cancelo, fue suficiente para que los locales se llevaran los tres puntos. A pesar de un momento de incertidumbre en el minuto 20, cuando el árbitro detuvo el juego para una revisión del VAR por un posible penalti a favor del Barcelona, la decisión inicial se mantuvo y no se otorgó el penalti. El equipo local dominó en términos de posesión y remates, reflejando su mayor protagonismo en el partido. El Barcelona, con este resultado, afianza su liderato en la tabla, llegando a los 73 puntos tras 29 partidos, manteniendo una clara ventaja sobre sus perseguidores y acercándose al título de LaLiga. Por otro lado, el Rayo, tras esta derrota, se queda con 32 puntos en la 14ª posición, luchando por mantenerse alejado de los puestos de descenso. El partido también fue marcado por varias amonestaciones, con tres tarjetas amarillas para el Barcelona y cuatro para el Rayo, pero sin incidencias de tarjetas rojas que afectaran el desarrollo del encuentro.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 1 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo (Xavi Espart, min.90); Marc Bernal (Marc Casado, min.61), Lamine Yamal (Marcus Rashford, min.82), Fermin Lopez (Dani Olmo, min.61), Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.46).



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Pedro Diaz (Jorge de Frutos, min.59), Oscar Valentin (Alfonso Espino, min.46), Carlos Martin (Alvaro Garcia, min.46), Gerard Gumbau (Unai Lopez, min.59), Fran Perez (Sergio Camello, min.82), Isi Palazon.



--GOLES.

1-0, min.24: Ronald Araujo (Joao Cancelo) .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Lamine Yamal (min.26), Pau Cubarsi (min.72), Raphinha (min.8), por parte del BARCELONA. Amonestó a Oscar Valentin (min.34), Fran Perez (min.65), Pathe Ciss (min.67), Isi Palazon (min.88), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.20: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.



Min.21: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Barcelona!





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (56,812 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Rayo Vallecano Goles 1 0 Remates Fuera 6 3 Remates 15 8 Pases Totales 484 295 Corners 6 9 Faltas 12 11 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 114 85 Ataques Peligrosos 63 41 Centros 16 13 Saques de Banda 12 20 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 12 Paradas 4 3 Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 14 Permanencia Rayo 32 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 17/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 27/08/2024 LaLiga Rayo 1-2 Barcelona 19/05/2024 LaLiga Barcelona 3-0 Rayo









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/04/2026 21:00 LaLiga Atlético Barcelona 08/04/2026 21:00 Champions Barcelona Atlético 11/04/2026 18:30 LaLiga Barcelona Espanyol









-Próximos partidos del Rayo.

