Barcelona 1 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 1 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona se impuso por 1-0 al Rayo en un encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga. Un gol de Ronald Araujo en el minuto 24, asistido por Joao Cancelo, fue suficiente para que los locales se llevaran los tres puntos. A pesar de un momento de incertidumbre en el minuto 20, cuando el árbitro detuvo el juego para una revisión del VAR por un posible penalti a favor del Barcelona, la decisión inicial se mantuvo y no se otorgó el penalti. El equipo local dominó en términos de posesión y remates, reflejando su mayor protagonismo en el partido.
El Barcelona, con este resultado, afianza su liderato en la tabla, llegando a los 73 puntos tras 29 partidos, manteniendo una clara ventaja sobre sus perseguidores y acercándose al título de LaLiga. Por otro lado, el Rayo, tras esta derrota, se queda con 32 puntos en la 14ª posición, luchando por mantenerse alejado de los puestos de descenso. El partido también fue marcado por varias amonestaciones, con tres tarjetas amarillas para el Barcelona y cuatro para el Rayo, pero sin incidencias de tarjetas rojas que afectaran el desarrollo del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 1 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo (Xavi Espart, min.90); Marc Bernal (Marc Casado, min.61), Lamine Yamal (Marcus Rashford, min.82), Fermin Lopez (Dani Olmo, min.61), Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.46).
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Pedro Diaz (Jorge de Frutos, min.59), Oscar Valentin (Alfonso Espino, min.46), Carlos Martin (Alvaro Garcia, min.46), Gerard Gumbau (Unai Lopez, min.59), Fran Perez (Sergio Camello, min.82), Isi Palazon.
--GOLES.
1-0, min.24: Ronald Araujo (Joao Cancelo) .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Lamine Yamal (min.26), Pau Cubarsi (min.72), Raphinha (min.8), por parte del BARCELONA. Amonestó a Oscar Valentin (min.34), Fran Perez (min.65), Pathe Ciss (min.67), Isi Palazon (min.88), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.20: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.
Min.21: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Barcelona!
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou (56,812 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 15
| 8
|Pases Totales
| 484
| 295
|Corners
| 6
| 9
|Faltas
| 12
| 11
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 114
| 85
|Ataques Peligrosos
| 63
| 41
|Centros
| 16
| 13
|Saques de Banda
| 12
| 20
|Saques de Portería
| 5
| 9
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 12
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 3
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 73
| 29
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|14
| Permanencia
| Rayo
| 32
| 29
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|17/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|27/08/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Barcelona
|19/05/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|18/03/2026
| Champions
| Barcelona
| 7-2
| Newcastle United
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|10/03/2026
| Champions
| Newcastle United
| 1-1
| Barcelona
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/04/2026 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Barcelona
|08/04/2026 21:00
| Champions
| Barcelona
| Atlético
|11/04/2026 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Espanyol
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/04/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Elche
|12/04/2026 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Rayo
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Espanyol