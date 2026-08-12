Belinda Bencic 0 - 0 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de agosto de 2026.





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Coco Gauff ha avanzado a las semifinales del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Toronto (Canadá), tras ganar por la vía rápida a la suiza Belinda Bencic, quien abandonó el partido, otorgando la victoria a Gauff. El partido no tuvo sets completos jugados debido al abandono. El evento se llevó a cabo en la pista central del Sobeys Stadium, y el encuentro estaba programado para comenzar el 11 de agosto de 2026 a las 23:10 UTC. El partido fue declarado terminado a las 23:13 UTC, apenas tres minutos después de su inicio programado, debido a que Belinda Bencic se retiró, lo que se refleja en el marcador como un walkover (W.O.). No se registraron estadísticas de juego significativas, como puntos ganados, aces o dobles faltas, ya que el partido no se desarrolló más allá del inicio. Coco Gauff avanzó automáticamente a la siguiente ronda debido al retiro de su oponente.



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