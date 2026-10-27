Ben Shelton 2 - 1 Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Swiss Indoors Basel (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al también estadounidense Aleksandar Kovacevic por 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) en 2 horas y 38 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tie-break, donde Kovacevic se impuso 7-6. El segundo set siguió un patrón similar, con ambos jugadores sosteniendo sus servicios hasta el tie-break, que esta vez fue ganado por Shelton 7-6. En el tercer set, se produjeron múltiples rupturas de servicio, pero finalmente Shelton ganó el set en otro tie-break 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganó el 75% de los puntos con su primer saque y realizó 44 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



