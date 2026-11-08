Ben Shelton 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura en París (Francia), tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 7-6, 7-5 en 1 hora y 58 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, lo que llevó el set a un tie-break. Carlos Alcaraz se impuso en el tie-break con un marcador de 7-5. Durante este set, no se registraron breaks, y Alcaraz mostró un sólido rendimiento en su servicio con un 1st Serve Percentage del 73%. En el segundo set, Ben Shelton logró romper el servicio de Alcaraz en el quinto juego, pero Alcaraz recuperó el break en el octavo juego. Finalmente, Alcaraz rompió nuevamente el servicio de Shelton en el último juego para cerrar el set 7-5. Carlos Alcaraz tuvo un 1st Serve Percentage del 71% en este set, destacando su capacidad para mantener la presión en momentos críticos. Carlos Alcaraz ganó el partido en sets corridos, demostrando una gran consistencia en su juego y aprovechando las oportunidades de break en el segundo set para asegurar la victoria.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



