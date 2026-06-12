Ben Shelton 2 - 1 Marcos Giron: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los cuartos de final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en hierba, tras ganar al también estadounidense Marcos Giron por 2-1 sets (6-7, 6-4, 7-6) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 27 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tie-break, donde Marcos Giron se impuso con un marcador de 7-6. El segundo set vio a Ben Shelton romper el servicio de Giron en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4. En el tercer set, Giron comenzó fuerte rompiendo el servicio de Shelton para ponerse 0-2, pero Shelton respondió rompiendo de vuelta en el quinto juego. Finalmente, el set se decidió en otro tie-break, donde Shelton salió victorioso con un 7-6. En términos de estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un porcentaje de primer servicio del 69% y ganó el 71% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, logró 14 aces y cometió 2 dobles faltas.



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