Ben Shelton 1 - 2 Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de US Men's Clay Court Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de abril de 2026.





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Thiago Agustin Tirante ha avanzado a las semifinales del torneo US Men's tierra batida Court Championships, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a Ben Shelton (7-6, 3-6, 4-6) en un partido que duró 2 horas y 32 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Ben Shelton ganó el primer set en un emocionante tiebreak con un marcador de 7-6. Ambos jugadores mantuvieron su servicio durante todo el set, sin permitir breaks, lo que llevó al desempate. Shelton mostró un sólido rendimiento en su servicio, con un 68% de primeros servicios y 48 puntos ganados en su primer servicio. - **Set 2:** Thiago Agustin Tirante se recuperó en el segundo set, ganando 6-3. Logró romper el servicio de Shelton en el cuarto juego, lo que le permitió tomar la delantera y mantenerla hasta el final del set. Tirante mejoró su porcentaje de primeros servicios al 61% y ganó 10 puntos en su primer servicio. - **Set 3:** En el set decisivo, Tirante continuó su impulso, ganando 6-4. Logró un break crucial en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el partido con su servicio. Tirante mantuvo un 59% de primeros servicios y ganó 14 puntos en su primer servicio durante este set. Thiago Agustin Tirante mostró consistencia y fortaleza mental para remontar el partido después de perder el primer set, asegurando su lugar en las semifinales del torneo.



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