Betis 0 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 0 - 0 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Betis empató este sábado sin goles frente al Espanyol en el Estadio de La Cartuja, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol, pero no lograron concretar. A pesar de su superioridad en el control del balón, con un 70% de posesión y 18 remates, el equipo de Manuel Pellegrini no pudo romper la defensa del Espanyol, que se mantuvo firme con Marko Dmitrovic realizando seis paradas cruciales. Antony fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Betis, aunque fue sustituido en el minuto 66. En cuanto a las tarjetas, el partido estuvo marcado por las amonestaciones, siendo Aitor Ruibal el único amonestado del Betis, mientras que el Espanyol vio tres tarjetas amarillas. Con este resultado, el Betis se mantiene en la quinta posición, a cuatro puntos de la Real Sociedad, que ocupa el sexto lugar.
Por su parte, el Espanyol, que tuvo menos protagonismo en el juego con solo un 30% de posesión y 7 remates, logró llevarse un punto valioso que le permite igualar en puntos con el Getafe y el Athletic Bilbao, aunque con un partido más. El equipo dirigido por Manolo González mostró una defensa sólida a pesar de las constantes llegadas del Betis, y supo mantener el marcador en cero a lo largo de los 90 minutos. Este empate deja al Espanyol en la novena posición, empatado a puntos con Getafe y Athletic Bilbao, pero con un partido más que el equipo vasco. Con ocho jornadas por disputar, el Barcelona se mantiene como líder con 73 puntos, mientras que el Betis sigue en la lucha por asegurar un puesto en la Europa League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 0 - ESPANYOL 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin (Ezequiel Avila, min.74), Marc Bartra, Diego Llorente, Valentin Gomez; Sergi Altimira (Pablo Garcia, min.75), Sofyan Amrabat, Antony (Abdessamad Ezzalzouli, min.66), Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge (Ruben Sanchez, min.78), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.84), Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.78), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.58).
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Valentin Pizarro y Miguel Ortiz. Amonestó a Aitor Ruibal (min.76), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Carlos Romero (min.62), Omar El Hilali (min.67), Clemens Riedel (min.70), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Espanyol
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 5
|Remates
| 18
| 7
|Pases Totales
| 666
| 281
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 12
| 18
|Posesión
| 70%
| 30%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 0
|Fueras de Juego
| 2
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 114
| 84
|Ataques Peligrosos
| 47
| 33
|Centros
| 16
| 11
|Saques de Banda
| 14
| 8
|Saques de Portería
| 6
| 12
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 3
| 4
|Tiros de Falta
| 22
| 14
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 73
| 29
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 29
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 41
| 30
|9
| Permanencia
| Espanyol
| 38
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|04/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|29/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Espanyol
|15/04/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/04/2026 14:00
| LaLiga
| Osasuna
| Betis
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Betis
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Real Madrid
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/04/2026 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Espanyol
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Espanyol
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Levante