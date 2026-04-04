Betis 0 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 0 - 0 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.

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El Betis empató este sábado sin goles frente al Espanyol en el Estadio de La Cartuja, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol, pero no lograron concretar. A pesar de su superioridad en el control del balón, con un 70% de posesión y 18 remates, el equipo de Manuel Pellegrini no pudo romper la defensa del Espanyol, que se mantuvo firme con Marko Dmitrovic realizando seis paradas cruciales. Antony fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Betis, aunque fue sustituido en el minuto 66. En cuanto a las tarjetas, el partido estuvo marcado por las amonestaciones, siendo Aitor Ruibal el único amonestado del Betis, mientras que el Espanyol vio tres tarjetas amarillas. Con este resultado, el Betis se mantiene en la quinta posición, a cuatro puntos de la Real Sociedad, que ocupa el sexto lugar.

Por su parte, el Espanyol, que tuvo menos protagonismo en el juego con solo un 30% de posesión y 7 remates, logró llevarse un punto valioso que le permite igualar en puntos con el Getafe y el Athletic Bilbao, aunque con un partido más. El equipo dirigido por Manolo González mostró una defensa sólida a pesar de las constantes llegadas del Betis, y supo mantener el marcador en cero a lo largo de los 90 minutos. Este empate deja al Espanyol en la novena posición, empatado a puntos con Getafe y Athletic Bilbao, pero con un partido más que el equipo vasco. Con ocho jornadas por disputar, el Barcelona se mantiene como líder con 73 puntos, mientras que el Betis sigue en la lucha por asegurar un puesto en la Europa League.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 0 - ESPANYOL 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin (Ezequiel Avila, min.74), Marc Bartra, Diego Llorente, Valentin Gomez; Sergi Altimira (Pablo Garcia, min.75), Sofyan Amrabat, Antony (Abdessamad Ezzalzouli, min.66), Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge (Ruben Sanchez, min.78), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.84), Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.78), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.58).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Valentin Pizarro y Miguel Ortiz. Amonestó a Aitor Ruibal (min.76), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Carlos Romero (min.62), Omar El Hilali (min.67), Clemens Riedel (min.70), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Espanyol Goles 0 0 Remates Fuera 9 5 Remates 18 7 Pases Totales 666 281 Corners 4 3 Faltas 12 18 Posesión 70% 30% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 2 4 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 114 84 Ataques Peligrosos 47 33 Centros 16 11 Saques de Banda 14 8 Saques de Portería 6 12 Tratamientos 0 1 Sustituciones 3 4 Tiros de Falta 22 14 Paradas 2 6 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 29 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Real Sociedad 41 30 9 Permanencia Espanyol 38 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol 15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/04/2026 14:00 LaLiga Osasuna Betis 22/04/2026 19:00 LaLiga Girona Betis 26/04/2026 19:00 LaLiga Betis Real Madrid









-Próximos partidos del Espanyol.

